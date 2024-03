Napoli-Torino: dove vedere la partita?

Il campionato è pronto a riprendere e lo fa con un anticipo molto intrigante. Scopriamo dove vedere Napoli-Torino

I diritti televisivi sono oramai una normalità all’interno del mondo calcistico, completamente plasmato. I mutamenti sono stati evidenti, come anche il palinsesto di Serie A, suddiviso tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Ciò risulta senza dubbio un vantaggio per le società che possono approfittare degli sponsor, ma è un autentico lato negativo per utenti e tifosi, costretti a cercare numerose informazioni sulle partite di loro interesse. L’intento di questo articolo è così il seguente: spiegare dove vedere Napoli-Torino e chi potrebbe scendere in campo.

La giornata 28 regalerà immediatamente una sfida interessante, dimostrando ancora l’alto livello di questa stagione.

Dove vedere Napoli-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al settimo posto in classifica con 43 punti, il Napoli giunge da due pareggi e due vittorie, con il chiaro obiettivo di risalire la scalata che porta alla Champions League. Il Torino è invece decimo a 37 punti, vivendo la classica fase di stallo che lo ha caratterizzato negli ultimi anni. Andiamo così a scoprire dove poter vedere Napoli-Torino, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha ottenuto un posto di rileivo all’interno di questa sfera. Attualmente infatti solo DAZN può garantire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le sfide di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare dell’app da due dispositivi in contemporanea. Basterà eseguire pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte presenta un quadro diverso. Per la questione Serie A le gare a disposizione sono tre per ogni giornata, mentre è del tutto visibile il campionato femminile, impreziosendosi con i match dei club esteri. A questo si aggiungono gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si estende anche su altri sport, quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, basterà così affidarsi all’offerta e cliccare sul link che richiama NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Napoli-Torino sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Venerdì 8 Marzo, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Diego Armando Maradona del capoluogo campano. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN mentre si naviga su internet.

Napoli-Torino, probabili formazioni

Due squadre non così differenti, pronte a confrontarsi in una sfida interessante.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Dateci un vostro parere. Intanto continuate a seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.