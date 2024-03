Inside Out 2, il nuovo trailer con Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo

Disney e Pixar rilasciano un nuovo trailer e poster di Inside Out 2, abbiamo modo di vedere i volti delle nuove emozioni, insieme ad Ansia avremo anche Invidia, Ennui e Imbarazzo

Disney e Pixar annunciano il nuovo trailer e il poster di Inside Out 2, svelando nuovi dettagli sul film che arriverà nelle sale dal 19 giugno. Riley è alle prese con l’adolescenza. La sua crescita richiede nuove emozioni perciò nella sua mente ci sarà spazio per nuovi personaggi come Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo. Il nuovo trailer mostra le nuove emozioni che prendono il comando. Si tratta di quel tipo di emozioni che tutti noi abbiamo provato durante la turbolenta età adolescenziale. Infatti, oltre alle già note Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, il quartier generale si popola di nuovi volti con nuovi compiti. Ansia avrà il compito di preparare Riley per ogni eventualità. Invidia si occuperà di mostrare il suo lato geloso. Ennui porterà la noia, dando un esempio della tipica apatia adolescenziale. Mentre Imbarazzo di accende di rosso vivo per qualsiasi cosa.

Inside Out 2, nuovo trailer, poster e cast vocale

Nel cast vocale del film ritroviamo Amy Poehler nei panni di Gioia, Lewis Black che presta voce a Rabbia, Phyllis Smith è Tristezza, Tony Hale dà voce a Paura mentre Liza Lapira è Disgusto. Le nuove emozioni sono interpretate da Maya Hawke che dà vita ad Ansia, Ayo Edebiri che interpreta Invidia, Adèle Exarchopoulos si occupa di dar voce ad Ennui, mentre Paul Walter Hauser sarà Imbarazzo. Diane Lane e Kyle MacLachlan tornano nuovamente nei panni dei genitori di Riley. Kensington Tallman è, invece, la voce di Riley Andersen stessa, che affronta l’inizio del liceo. Lilimar sarà la voce di Val Ortiz, giocatrice di hockey ammirata da tutti, mentre la Coach Roberts, direttrice di un campo estivo di hockey, è interpretata da Yvette Nicole Brown. Completano il cast vocale del film Sarayu Blue, Flea, Ron Funches, Dave Goelz, James Austin Johnson, Bobby Moynihan, Frank Oz, Paula Pell, Paula Poundstone, John Ratzenberger, Kendall Coyne Schofield, June Squibb, Kirk Thatcher e Yong Yea. Il film è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, con una colonna sonora di Andrea Datzman. Sarà possibile goderci Inside Out 2 al cinema dal 19 giugno.

