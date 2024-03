Netflix ha presentato il trailer di Parasyte: The Grey. Se amate le serie dedicate a virus e parassiti, continuate nella lettura

Se le numerose uscite di questi mesi vi hanno fatto avvicinare al mondo dei live-action, una nuova sorpresa è in arrivo per voi. È stato infatti pubblicato un nuovo teaser trailer, sottotitolato in inglese, dedicato a Parasyte: The Grey, l’adattamento sudcoreano del manga Parasyte, di Hitoshi Iwaaki. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Trama e cast | Parasyte: The Grey, il teaser trailer della serie live-action di Netflix

Parasyte: The Grey racconta di Jeon, una donna il cui destino avverso, la porta ad essere attaccata da un parassita. Nonostante l’infezione, l’agente estraneo non potrà impossessarsi totalmente di Jeon, non riuscendo ad entrare del suo cervello. Per la donna sarà l’inizio di una bizzarra “convivenza” con l’indesiderato ospite. Nel frattempo, Seol Kang-woo è alla disperata ricerca della sorella minore scomparsa; per farlo inizierà una dura lotta contro i parassiti.

Nel cast Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun. Nella serie vedremo anche Kwon Hae-hyo e Kim In-kwon, in ruoli ancora misteriosi. A Yeon Sang-ho (già celebre per aver diretto lo zombie-movie Train to Busan)il compito di dirigere il progetto e scriverne la sceneggiatura, al fianco di Ryu Yong-jae, famoso per aver scritto anche La casa di carta: Corea.

Teaser e data d’uscita

Nonostante sia basata su un manga esistente, Parasyte: The Grey racconterà una storia inedita. Il manga originale, di Hitoshi Iwaaki, uscito tra il 1990 e il 1995, è stato pubblicato sulla rivista Afternoon di Kodansha. Come nel live-action, il manga racconta di un mondo in cui alcuni esseri alieni, chiamati Parassiti, arrivano sulla Terra e iniziano a prendere il sopravvento sugli umani, entrando attraverso il loro naso e le loro orecchie ed attaccandosi al loro cervello. Nel teaser trailer, ricco d’azione, si può entrare nel vivo della vicenda, scoprendo sin da subito quanto questo show si prospetti adrenalinico. Il nuovo adattamento sarà disponibile su Netflix dal 5 aprile, data in cui Parasyte: The Grey sarà disponibile per tutto il mondo, con nuovi episodi disponibili, fino a giugno.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.