In questa guida vi spiegheremo come fare ad instaurare una relazione molto solida con Aerith in Final Fantasy 7 Rebirth

In questo nuovo remake targato Square Enix è presente una meccanica che vi permette di migliorare i rapporti tra Cloud e gli altri membri del party. Sicuramente tutti vorranno diventare amici dei loro personaggi preferiti, ma ovviamente molti giocatori preferiscono concentrarsi su Tifa o Aerith in vista di un particolare evento del capitolo 12. Se nello specifico siete interessati ad instaurare una relazione molto solida con Aerith in Final Fantasy 7 Rebirth, in questa guida vi spiegheremo come fare.

Appuntamento con Aerith | Final Fantasy 7 Rebirth: guida alla relazione con Aerith

Per riuscire finalmente ad avere un appuntamento come si deve con Aerith dovrete assicurarvi che durante il capitolo 12 l’affinità con lei sia la più alta tra tutti i membri del party. Per migliorare i vostri rapporti avrete tempo fino a quando non andrete a dormire nell’hotel del Golden Saucer e par farlo avrete diverse opzioni a disposizione. Questi sono i metodi principali con che vi permetteranno di migliorare la vostra relazione con Aerith durante il gioco:

Missioni secondarie Completando le varie missioni secondarie che ruotano attorno ad Aerith potrete facilmente incrementare la vostra affinità.

Dialoghi Durante le conversazioni con Aerith dovrete selezionare le risposte più adatte per migliorare i rapporti.

Sinergie La prima volta che utilizzerete un’abilità sinergica insieme ad Aerith otterrete un piccolo boost dell’affinità (in totale ci sono 3 mosse sinergiche con Aerith).

Eventi In alcune situazioni specifiche avrete l’opportunità di migliorare il vostro rapporto con Aerith, ma in base alle vostre azioni questi momenti potrebbero andare persi.



I momenti più importanti | Final Fantasy 7 Rebirth: guida alla relazione con Aerith

Nel corso della vostra lunga avventura avrete diverse occasioni per migliorare il rapporto tra Aerith e Cloud. Ovviamente è difficile riuscire a cogliere tutte queste opportunità durante la vostra prima partita, ma in una seconda run potrebbe esservi utile conoscerle per bene. Qui di seguito potrete trovare tutte le principali occasioni che vi permetteranno di migliorare i rapporti con Aerith divisi comodamente per capitoli:

Capitolo 2 Durante il capitolo 2 a un certo punto Aerith vi proporrà un appuntamento alla torre dell’orologio di Kalm e per farla felice dovrete rispondere “Certamente”. Dopo aver parlato con Chloe al Ranch dei Chocobo potrete prendere parte all’incarico fiori di collina. Completando questa missioni insieme ad Aerith potrete migliorare il vostro rapporto con lei.

Capitolo 4 Nella locanda di Junon potrete parlare con Aerith nella sua stanza. Lei vi chiederà se vi ricordate del vostro primo incontro e voi dovrete risponder con “Mi hai appioppato un fiore”. Al Ranch dei Chocobo di Gabe che si trova poco fuori Junon potrete avviare una missione che vi richiederà di riparare il carretto di Gabe. Completando la missione otterrete il favore di Aerith. Durante la parata di Junon dovrete trovare tutti i soldati di Midgar e completare la parata più difficile ottenendo almeno 100.000 punti. In questo modo i vostri rapporti con Tifa e Aerith aumenteranno davvero tantissimo in una volta sola.

Capitolo 6 Durante la sezione in spiaggia a Costa del Sol dovrete far indossare a Cloud i pantaloncini, ad Aerith il bikini e a Tifa il costume più coperto per migliorare la relazione con Aerith. Quando la Shinra arriverà sulla spiaggia dovrete scegliere di andare con Aerith e Barret. Dopo la battaglia sulla spiaggia troverete Aerith in riva al mare. Parlando con lei ad un certo punto vi dirà che sta avendo dei pensieri oscuri e in quel momento voi dovrete rispondere “Sono solo pensieri”.

Capitolo 7 Durante il capitolo 7 avrete la possibilità di avere nuovamente un appuntamento con Aerith durante la missione “Appuntamento a Costa del Sol”. Completando la missione la vostra relazione con lei migliorerà.

Capitolo 8 Al villaggio Gongaga troverete Aerith fuori dalla vecchia casa di Zack. Appena possibile parlatele e selezionate “Non sembra che gli abbia dato fastidio” come risposta.

Capitolo 9 In questo capitolo avrete la possibilità di completare la missione “Ingredienti segreti”. Portare a termine questo incarico farà felice Aerith, migliorando il vostro rapporto.

Capitolo 10 Durante il rituale del saluto Aerith esiterà e per migliorare la vostra relazione dovrete selezionare l’opzione “La incoraggi”. In questo capitolo è presente una missione secondaria chiamata “Il terribile presagio” che vi porterà a scattare diverse foto per il canyon. Se in questa sezione scatterete di nascosto una foto ad Aerith che prega otterrete un grosso boost alla vostra relazione con lei, riducendo però sensibilmente i rapporti con Tifa.

Capitolo 11 Nella piazza del villaggio di Nibelheim, Aerith vi chiederà di salire al posto speciale di Tifa. Quando lei successivamente vi farà una domanda, voi dovrete rispondere “Sembra qualcosa che farei…” in modo da migliorare i rapporti.



Una degna conclusione

Qui si conclude la nostra guida dedicata a come migliorare la vostra relazione con Aerith in Final Fantasy 7 Rebirth.

Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 5.