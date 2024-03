Morto Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball

Un brutto giorno per tutti i fan del mondo degli anime e dei manga, ma soprattutto di Dragon Ball: è morto Akira Toriyama, il creatore di uno dei manga più famosi e amati del mondo

Il mondo dei manga e degli anime, così come dell’intera cultura nipponica, è stato colpito da una tragica scomparsa. Proprio una settimana fa, il primo di marzo, è morto Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball. Inutile dire quanto impatto abbia avuto Dragon Ball non solo per la cultura orientale, ma anche per tutto il mondo, che si è innamorato alla follia del mondo creato dal Gran Maestro. La notizia della sua scomparsa ci è giunta oggi, direttamente dal suo studio di produzione di manga, Bird Studio. Toriyama aveva collaborato sia alla serie manga che alla serie anime e il suo ultimo lavoro riguarda Dragon Ball Daima, che rappresenta un nuovo inizio per il franchise.

Akira Toriyama è morto, ma resterà sempre nei nostri cuori

Il mangaka aveva iniziato ad appassionarsi al disegno dopo aver visto il classico Disney La carica dei 101, il film animato cult con protagonisti i 101 dalmata. Da quel punto in poi, Toriyama ha continuato a seguire il suo sogno, frequentando la scuola di disegno Prefectural Industrial High School. Questa era una delle più prestigiose di Tokyo. Subito dopo lavorò per circa due anni come progettista di poster in un’azienda di Nagoya. Diede le dimissioni per dedicarsi ai manga e iniziò partecipando a un concorso per dilettanti, che non vinse, ma in quel periodo riuscì comunque a conoscere Kazuhiko Torishima. Quest’ultimo divenne poi suo mentore ed editore. Col passare del tempo arrivò poi a disegnare Dragon Ball, nel 1984, realizzando ben 519 capitoli in 42 volumi. La serie ebbe così tanto successo che fu contattato per realizzarne delle serie anime. A Dragon Ball si sono ispirati tantissimi mangaka per creare le loro storie, indice di quanto impatto nel mondo abbia avuto il maestro. Toriyama si spegne a 68 anni, lasciando un vuoto agli amanti dell’animazione orientale, ma lasciando comunque in eredità il franchise con l’ultima serie, Dragon Ball Daima.

Il maestro Toriyama ci mancherà, ma continuerà a vivere nei nostri cuori e in tutte le serie anime di Dragon Ball che continueremo a vedere con affetto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema, delle serie tv e degli anime e molto altro.

