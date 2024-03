Xiaomi celebra la Festa della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna Xiaomi conferma il suo impegno a sostegno di inclusività e uguaglianza

Xiaomi, leader mondiale della tecnologia, prende parte alle celebrazioni in tutto il mondo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. In qualità di azienda impegnata sui fronti dell’innovazione e della promozione della diversità, Xiaomi sottolinea l’importanza di inclusività e uguaglianza nel settore tech.

Xiaomi e la celebrazione delle donna

Xiaomi sostiene che un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo non sia solo un impegno, ma una forza trainante per l’innovazione. La campagna “Xiaomi Inspires Inclusion“, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, rispecchia appieno l’impegno del brand a costruire un mondo in cui ogni persona, indipendentemente dal genere, si senta stimolata a dare il proprio contributo con e grazie alla propria unicità.

“Promuovendo la consapevolezza e la comprensione dei diversi talenti e delle differenti prospettive, credo che possiamo rimodellare le percezioni e sfidare i preconcetti. Su scala più ampia, la collaborazione con i partner del settore, la partecipazione a forum che promuovono la diversità di genere e la ricerca attiva di talenti diversi contribuiscono a creare un ambiente in cui tutte le persone si sentono benvenute e valorizzate”, dichiara Jia Wei, Head of Marketing Xiaomi Western Europe. “Attualmente in Xiaomi Western Europe, circa il 42% dei dipendenti sono donne, un dato in costante crescita che sottolinea l’impegno dell’azienda nel creare un ambiente di lavoro sempre più equilibrato”.

In conclusione

Xiaomi crede che ‘diversity e inclusion’ non siano solo parole in voga, ma principi essenziali per un futuro brillante e innovativo. Attraverso la Giornata Internazionale della Donna l’azienda si unisce alla conversazione globale sull’inclusività così da ispirare un cambiamento positivo.

