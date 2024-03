Aston Martin Vantage: ecco la nuova safety car della F1

Aston Martin mette in pista la nuova safety car Vantage per la stagione 2024 di F1. Farà da aprifila alle 20 monoposto nel giro di formazione nel GP dell’Arabia Saudita

La casa automobilistica Aston Martin mostra la nuova safety car della Formula 1. Il modello si chiama “Vantage” e (se necessario) la vedremo già nel corso di questo weekend a Jeddah. La vettura presenta un’aerodinamica rinnovata oltrechè potenziata sotto il pianale. Tra le novità apportate da Aston Martin troviamo un nuovo alettone posteriore, uno splitter anteriore allungato e soprattutto la nuova barra FIA più aerodinamica sul tetto. All’interno invece l’abitacolo presenta dei sedili migliorati in grado di offrire il massimo della sicurezza all’esperto Bernd Maylander e al suo passeggero.

Nella parte centrale invece abbiamo degli interruttori per il funzionamento dei sistemi FIA all’interno di una console molto curata e rinnovata. Ciò che anima questa sportiva è il motore 4.0 Twint-Turbo V8 da 665CV di proprietà Aston Martin, potenziato del 30% rispetto allo scorso anno. A margine dell’evento di presentazione dell’auto, ha parlato il global chief brand and commercial officer di Aston Martin Marco Mattiacci che si è espresso così sulla nuova safety car: “La Vantage rappresenta il marchio Aston Martin. Vederla così veloce e che dovrà svolgere un ruolo molto importante nel mondiale 2024 di Formula 1 è sicuramente un grande motivo orgoglio per noi.”

Maylander: “La nuova Vantage è fantastica da guidare”, l’Aston Martin sarà la nuova Safety Car in F1

La nuova Aston Martin Vantage che sarà la nuova Safety Car in F1 racchiude tutta l’essenza della casa automobilistica inglese. L’auto è rappresentata nelle sue vesti interne dal colore Lime Essence, accennando i colori da corsa del marchio.

Ne ha parlato dopo la presentazione colui che avrà il compito di maneggiare la nuova safety car, ovvero Bernd Maylander che ha dichiarato:

La nuova versione della Vantage è più veloce delle sue precedenti. Le prime sensazioni sono molto positive soprattutto in termini di maneggevolezza e ovviamente potenza. Ha tutto ciò che serve per essere sempre e subito pronti ad entrare in pista in caso di necessità. Ho apprezzato tanto le ultime Vantage e sono davvero entusiasta di essere uno dei primi a guidare quest’auto sui circuiti più grandi del mondo.

A voi che ve ne pare della nuova Aston Martin Vantage? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.