GTO: trailer, cast e data d’uscita del live action

Stai per immergerti nuovamente nel mondo di GTO (Great Teacher Onizuka) con uno speciale live action che unisce il passato al presente, scopriamo insieme la data d'uscita

Se sei un appassionato fan di GTO (Great Teacher Onizuka), preparati per una rivincita emozionante! Il profilo X (Twitter) ufficiale di GTO Revival ha recentemente rilasciato una bomba promozionale che sta scatenando onde di entusiasmo tra i fan. Questo speciale televisivo live-action promette di riportare la magia nostalgica dell’adattamento manga del 1998 di Tohru Fujisawa. La storia del nuovo speciale vede Onizuka assegnato come insegnante alla Sōtoku Academy, attualmente tormentata da un popolare influencer online che svela i segreti degli studenti e del corpo docente. Tutti nella scuola diventano sospettosi gli uni degli altri, pensando che l’influencer sia qualcuno che studia o lavora lì.

GTO, live action: cast, anticipazioni e data d’uscita

Nel video promozionale appena rilasciato, otteniamo alcune anticipazioni sulla rivisitata Sōtoku Academy, insieme ad una presentazione di nuovi volti. Shinya Kote interpreta Takeshi Fujiyamada, il direttore senza mezzi termini. Sae Okazaki veste i panni di Miyu Ayahara, la carismatica insegnante di storia giapponese e tutor della classe 3-1 di Sōtoku. Kōsuke Suzuki è Kōichi Ichikawa, padre di Suzuka e politico in corsa per le elezioni alla camera bassa giapponese. Mei Hata è Rin Endō, studentessa della classe 3-1 il cui nucleo familiare è stato preso di mira da un influencer. Rikako Yagi è Suzuka Ichikawa, studentessa d’onore della classe 3-1. Wataru Hyūga interpreta Haruto Uno, uno studente che ha ottenuto una borsa di studio per il baseball ma non può più giocare a causa di un infortunio.

L’atteso speciale andrà in onda il 1 aprile su Kansai TV, Fuji TV e le loro affiliate. Takashi Sorimachi torna nel ruolo del protagonista Eikichi Onizuka. Non vediamo l’ora di rivedere le avventure di Onizuka e di scoprire quali segreti saranno svelati nella Sōtoku Academy.

