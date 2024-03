F1: Verstappen è primo nelle qualifiche del Granpremio D’Arabia

Grandi risultati per il pilota olandese e campione di F1, Max Verstappen, che nelle qualifiche del Granpremio D’Arabia si è ritrovato in pole position!

Nonostante le famose e rinomate divergenze, la Red Bull si è guadagnata la pole position nelle qualifiche del Granpremio D’Arabia grazie al campione indiscusso Max Verstappen, che ha concluso la gara arrivando al primo posto. Il pilota si è fatto temere ed è stato davvero irraggiungibile nella gara a Gedda. Verstappen, tra le altre cose, ha anche ottenuto il miglior tempo di sempre sulla pista, che sarebbe di 1’27″472. Il campione di Red Bull è riuscito a far mangiare la polvere a Charles Leclerc di Ferrari e Fernando Alonso, che ha chiuso la seconda fila. Oscar Piastri e Lando Norris hanno invece superato, con le loro Aston Martin, George Russell e Lewis Hamilton con le loro Mercedes. Il nuovo e giovane pilota Oliver Bearman ha fatto invece un ottimo esordio, superando Carlos Sainz. Il pilota inglese è stato eliminato in Q2 per soli 36 millesimi e partirà undicesimo.

Ottimo inizio per Oliver Bearman per le qualifiche F1 del Granpremio D’Arabia

La giornata era iniziata con la brutta notizia che Carlos Sainz si è ammalato di appendicite, ovviamente è stato subito mandato ai soccorsi. Ma c’è una buona notizia, Oliver Bearman è diventato titolare della Formula 2. Il giovane pilota britannico si è dimostrato abile prima nelle libere 3 e poi nelle qualifiche, dove ha gareggiato alla grande e ha sfiorato l’ingresso in Q3 per soli 36 millesimi più lento della Mercedes del campione più esperto Lewis Hamilton. Anche se non l’ha superato, per un giovane della sua età è comunque un inizio davvero ottimo. Ma domani, partendo dall’11esimo posto, forse riuscirà a regalarci altre belle sorprese. In ogni caso, Max Verstappen si riconferma campione e forse ha fatto anche meglio di quanto ha fatto nella gara di Bahrain.

