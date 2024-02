Juventus-Udinese: dove vedere la partita?

Il posticipo vedrà sfidarsi Juventus-Udinese: ma dove vedere la partita? Scopriamolo all’interno di questo articolo

I diritti tv sono una costante del calcio, oramai plasmato tra sponsor, introiti e innovazione. La Serie A si ritrova – ad esempio – suddivisa e gestita tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta chiaramente un vantaggio per le società dei vari club, un po’ meno per utenti e tifosi. Questi infatti si trovano costretti a spulciare sui vari siti per conoscere ogni dettaglio utile. Per questo l’articolo vuole dare delle risposte in tal senso: dove vedere Juventus-Udinese e chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

La giornata 24 si chiude dunque con il posticipo del Lunedì, mettendo in mostra due squadre diamentralmente opposte, sia per la classifica che per l’identità. Da un lato Allegri e dall’altro Cioffi, filosofie di calcio una contro l’altra.

Dove vedere Juventus-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Seconda in classifica con 53 punti, la Juventus deve rialzarsi dopo il ko (di misura) nel Derby d’Italia, che ha proiettato l’Inter in vetta con un distacco più evidente. La Vecchia Signora si trova così costretta a vincere, nonostante assenze importanti. La mentalità, nelle ultime uscite, era quella giusta, motivo che spingerà i ragazzi di Allegri a chiudere subito i conti. Al diciassettesimo posto con 19 punti, compare l’Udinese di Cioffi. In crisi di punti e identità, la compagine friulana (mai come quest’anno) è lontana dalla solita zona grigia e rischia di complicarsi da sola la stagione. Pochi gol fatti e tanti interrogativi. Scopriamo così dove vedere Juventus-Udinese, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata è stata fondata a Londra qualche anno fa ma, nonostante questo,si è da subito ritagliata uno spazio di grande importanza all’interno del mondo calcistico. Attualmente infatti soltanto DAZN offre l’intero calendario della Serie A. Il servizio va ad arricchirsi con le partite di Serie B e con gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile garantisce poi due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che dà modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Sarà necessario semplicemente cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando a Sky, il ventaglio delle offerte si mostra totalmente diverso. Il servizio garantisce la visione di tre sfide di Serie A per ogni giornata, garantendo altre soluzioni, ovvero i match di calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli appuntamenti di caratura europea, cioè quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, ovvero Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, eccoci giunti alla risposta tanto attesa: Juventus-Udinese sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Lunedì 12 Febbraio alle ore 20:45, terreno di gioco l’Allianz Stadium di Torino. Si rammenda quanto sia importante possedere una VPN durante la navigazione in rete.

A poco più di un giorno dall’inizio della gara, non vi resta che accomodarvi sul divano e accendere la televisione. In alternativa, potrete scaricare l’app e godervi il servizio da qualundue dispositivo.

Juventus-Udinese, probabili formazioni

Motivazioni diverse ma stessa necessità: fare punti.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Una delle due riuscirà a imporsi? Dateci il vostro parere. Non dimenticate di seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.