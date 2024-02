Helldivers 2 ha raggiunto il milione di copie vendute

Helldivers 2, il nuovo sparatutto in terza persona di Arrowhead e Sony, ha già raggiunto all’incirca il milione di copie vendute

Helldivers 2 è uno sparatutto cooperativo in terza persona sviluppato da Arrowhead Games Studios e pubblicato da Sony. Il titolo è disponibile sia su PC che su PlayStation e, nonostante alcuni problemi tecnici al lancio, sembra che stia riscuotendo un gran successo. Dopo neanche una settimana infatti Helldivers 2 ha già raggiunto all’incirca il milione di copie vendute, superando le aspettative del team.

Helldivers 2 è un successo sia su PC che su PS5

Nelle ultime ore Johan Pilestedt, il CEO di Arrowhead Games Studios, ha pubblicato diversi tweet in cui parla delle vendite di Helldivers 2. Stando alle sue parole il titolo al momento ha già venduto quasi un milione di copie tra PS5 e Steam. A quanto pare il gioco sembra aver venduto all’incirca allo stesso modo sia su PlayStation che su PC e al momento rappresenta il miglior lancio di un titolo targato Sony sullo store digitale di Valve.

Al momento purtroppo non abbiamo a disposizione dati di vendita concreti, dato che Sony per il momento non ne ha rilasciati. Stando alle parole di Pilestedt però sembra che Helldivers 2 stia andando anche meglio del previsto e probabilmente finirà presto col superare il milione di copie vendute, specialmente considerando che si tratta di un titolo molto longevo che nel corso del tempo si arricchirà di tanti nuovi contenuti gratuiti che attireranno sicuramente l’attenzione dei giocatori.

