Migliori hosting WordPress in Italia | Luglio 2022

WordPress non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta, infatti, del programma per la realizzazione e la gestione di siti web più diffuso a livello planetario, inclusa l’Italia. Per poter funzionare in maniera ottimale si rivela indispensabile la scelta di un buon servizio di web hosting. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più.

Che cos’è?

Quando si parla di hosting si fa riferimento a una delle tecnologie che stanno alla base dell’informatica contemporanea, per essere esatti lo spazio che permette a un programma come WordPress di poter funzionare. WordPress è un CMS, acronimo di Content Management System, ovvero un sistema che garantisce la gestione di contenuti digitali senza la necessità di avere conoscenze di programmazione.

È proprio questo fattore, l’accessibilità semplice e alla portata di tutti, che lo rende così apprezzato. WordPress, per poter funzionare, ha bisogno non di uno spazio qualunque ma di uno strutturato con caratteristiche ad hoc. Per questo la scelta del servizio di web hosting si rivela così cruciale.

Perché è importante scegliere un buon hosting per WordPress?

I migliori hosting WordPress garantiscono al CMS la massima funzionalità dal punto di vista della performance, in termini di velocità e sicurezza. Le esigenze attuali sono, principalmente:

Assicurarsi la memoria necessaria per la gestione dei contenuti, senza mai trovarsi in situazioni di ristrettezza.

Massima velocità . Influenza la User Experience e la fruizione del sito.

. Influenza la User Experience e la fruizione del sito. Massima sicurezza. Gli attacchi informatici oggi sono sempre più diffusi. Tutelarsi è indispensabile.

Questi i tre elementi basilari che un hosting WordPress si trova a garantire. Essendo imprescindibili, si può capire perché la scelta del web hosting si rivela non solo importante ma persino decisiva.

Confronto tra i migliori hosting WordPress in Italia

Vediamo adesso quali sono i migliori hosting per WordPress disponibili sul mercato italiano, illustrandovi i pro e i contro di ognuno.

Siteground | Migliori hosting WordPress in Italia

Uno degli hosting, non solo per WordPress, più utilizzati. I motivi di questo successo sono riconducibili alla velocità elevata, alle funzionalità avanzate e soprattutto alla facilità di utilizzo, complice la presenza di guide e tutorial affidabili, nonché al servizio di assistenza efficiente. Un hosting che è semplicemente una garanzia.

Hostinger | Migliori hosting WordPress in Italia

Un hosting per WordPress che presenta un livello avanzato e che permette di utilizzare il CMS in maniera altamente professionale. Anche in questo caso il team di supporto è efficiente e preparato. Il prezzo? Assolutamente alla portata!

Keliweb | Migliori hosting WordPress in Italia

Un hosting per WordPress la cui sede è in Italia. A fronte di performance più che soddisfacenti, per quanto riguarda i costi, se da un lato Keliweb presenta importi di per sé più elevati dei due hosting precedenti, dall’altro compensa con un dominio che rimane gratuito per sempre. Inoltre, è un hosting realizzato a misura di un sito web italiano. Un’opzione da non sottovalutare.

Serverplan | Migliori hosting WordPress in Italia

Su Serverplan le opinioni sono tutte concordi: rappresenta un hosting per WordPress valutato comunemente tra l’eccellente e l’ottimo. Prezzi interessanti e tanta qualità. Nient’altro da dire, se non… “chapeau”!

VHosting | Migliori hosting WordPress in Italia

Un altro prodotto dell’informatica italiana, capace di dare sicurezza a chi si trova a utilizzare WordPress. Il tutto con piani tariffari di diverse tipologie, in grado di rispondere alle molteplici esigenze e alla tipologia del sito che si intende realizzare. Un web hosting WordPress di indubbio valore e Made in Italy.

Aruba | Migliori hosting WordPress in Italia

Un hosting non all’altezza della fama e degli standard della nota società informatica, famosa per offrire diversi servizi web. I motivi di un hosting WordPress al di sotto degli standard ottimali sono da ricercare principalmente nella qualità offerta dal servizio di assistenza, che presenta tempi di attesa piuttosto lunghi e una capacità di problem solving che fatica a funzionare. Nulla da segnalare sull’efficienza di base.