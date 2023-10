In questo articolo vi parleremo di alcuni dei migliori videogiochi horror disponibili al momento per Nintendo Switch

Halloween ormai è alle porte e per passare alla grande questa festività non c’è nulla di meglio che mettersi sotto le coperte e giocare ad un horror la propria Nintendo Switch. Infatti, nonostante spesso sia erroneamente catalogata come una console per bambini, anche su switch sono presenti tanti giochi in grado di farvi accapponare la pelle. Se quindi avete voglia di giocare a qualcosa di spaventoso, in questo articolo potrete trovare alcuni dei migliori videogiochi horror disponibili al momento su Nintendo Switch.

Little Nightmares II | Migliori videogiochi Horror per Nintendo Switch

Per prima cosa vogliamo parlarvi di un titolo che sicuramente non ha bisogno di presentazioni: Little Nightmares II. In questo titolo vestirete i panni di Mono, un silenzioso ragazzino che insieme alla sua compagna Six dovrà affrontare un viaggio in un mondo inquietante e distorto in cui gli adulti sono rappresentati come giganteschi mostri deformi.

Questo gioco sarà sicuramente in grado di catturarvi grazie alla sua atmosfera e, soprattutto, al suo incredibile stile artistico. Inoltre, nonostante sia il secondo capitolo pubblicato da Tarsier Studios, Little Nightmares II è un prequel e di conseguenza potrete giocarlo anche se non vi siete mai approcciati prima alla serie.

Super Lone Survivor | Migliori videogiochi Horror per Nintendo Switch

Lone Survivor è un survival horror psicologico pubblicato per la prima volta nell’ormai lontano 2012. In questo titolo vestirete i panni di un ragazzo che si ritrova completamente solo in una città infestata da creature da incubo. Spinto dalla disperazione il vostro protagonista dovrà cercare un modo di fuggire da questo luogo e per farlo sarà costretto a fare i conti sia con i mostri che con il proprio passato.

Nonostante la pixel art molto semplice, Lone Survivor è un survival horror davvero eccezionale che saprà coinvolgervi sin dai primissimi istanti di gioco grazie al suo particolare gameplay e alla storia appassionante. Inoltre lo scorso anno è stato pubblicato Super Lone Survivor, un remake del gioco del 2012 che vanta diverse migliorie grafiche e una marea di contenuti completamente nuovi. Insomma, se non lo avete giocato ai tempi dell’uscita, ora non avete più alcuna scusa per non recuperarlo.

SIGNALIS | Migliori videogiochi Horror per Nintendo Switch

Signalis è un survival horror psicologico ambientato in un futuro distopico dove agli umani si sono espansi in tutto il sistema stellare e hanno inventato i Replika, degli androidi estremamente simili a loro che svolgono diverse mansioni.

La protagonista della storia infatti è Elster, uno di questi androidi che si ritroverà a cercare la propria partener umana all’interno di una misteriosa struttura mineraria infestata da mostri. Il titolo vanta un gameplay da survival horror molto classico e, grazie un po’ anche al suo stile rétro, sarà sicuramente in grado di farvi rivivere le stesse emozioni provate con i grandi classici del genere.

Fatal Frame: Maiden of Black Water | Migliori videogiochi Horror Nintendo Switch

Passiamo ora a Fatal Frame: Maiden of Black Water, la versione rimasterizzata dell’ultimo capitolo principale della serie. In questo titolo dovrete prendere il controllo di tre diversi protagonisti ed esplorare il Monte Hikami, un antico luogo sacro che ora pullula di fantasmi.

I giochi di questo ormai iconico franchise si contraddistinguono per una particolarità, ovvero il fatto che per sconfiggere i fantasmi dovrete scattar loro delle foto. Durante la vostra avventura infatti potrete utilizzare la Camera Obscura, una particolare macchina fotografica vintage in grado di sigillare gli spiriti maligni che riesce a immortalare. Se amate le storie a base di fantasmi, di sicuro questo titolo fa al caso vostro.

Resident Evil | Migliori videogiochi Horror per Nintendo Switch

Ovviamente in un articolo del genere non poteva mancare Resident Evil, il padre di tutti i survival horror. Su Nintendo Switch sono presenti la maggior parte dei capitoli principali della serie, ma quello che si presta meglio alla portabilità della console è certamente il remake del primo capitolo. Grazie a questo titolo infatti potrete rivivere le atmosfere iconiche dell’originale Resident Evil in una veste moderna che vanta sia una qualità visiva migliore che nuovi contenuti completamente originali.

Detention | Migliori videogiochi Horror per Nintendo Switch

Detention è un gioco horror molto particolare ambientato a Taiwan negli anni 60, periodo nel quale veniva applicata la legge marziale. La protagonista di questa storia è una giovane studentessa che dovrà addentrarsi all’interno di una scuola in cui accadono spaventosi eventi sovrannaturali.

Il titolo si contraddistingue grazie ad uno stile artistico molto particolare e ad un immaginario horror fortemente ispirato dalla mitologia taiwanese. Inoltre sarà in grado di catturarvi grazie ad una storia molto interessante che tratterà temi sempre più pesanti man mano che andrete avanti nell’avventura.

Darkwood | Migliori videogiochi Horror per Nintendo Switch

Darkwood è un survival horror con visuale dall’alto che pone davvero molta enfasi sull’elemento della sopravvivenza. In questo titolo vestirete i panni di un uomo che si ritrova bloccato all’interno di un misterioso bosco sovietico isolato dal resto del mondo.

Questo luogo da incubo è disseminato di mostri e pericoli di ogni sorta, e come se non bastasse quando cala la notte diventa ancora più pericoloso. Il vostro obiettivo sarà quindi quello di passare le giornate a raccogliere risorse per poi tornare al vostro rifugio prima che cali la notte, il tutto cercando di rintracciare l’uomo che potrebbe farvi fuggire dal bosco.

Luigi’s Mansion 3 | Migliori videogiochi Horror per Nintendo Switch

Concludiamo infine il nostro articolo con un gioco dai toni molto più leggeri rispetto ai precedenti: Luigi’s Mansion 3. Ovviamente questo titolo non è affatto un horror ma, essendo un’esclusiva Nintendo dall’atmosfera leggermente spaventosa, non potevamo non includerla.

Luigi’s Mansion 3 è il terzo capitolo dell’iconica serie che vede come protagonista il pauroso Luigi, intento ancora una volta a cercare suo fratello Mario. Questa volta il nostro eroe vestito di verde dovrà avventurarsi nell’Hotel Miramostri, un luogo pieno zeppo di fantasmi che dovrete affrontare grazie ai tanti gadget creati dal professor Strambic.

Paura su Switch

Qui termina la nostra guida dedicata ai migliori videogiochi Horror per Nintendo Switch. Speriamo che questo articolo vi sia stato utile e vi abbia permesso di scoprire dei buoni titoli che magari non conoscevate ancora.

