Come aprire un franchising di videogiochi e console e perché può essere vantaggioso? Parliamone!

Al giorno d’oggi il mondo dei videogiochi, anche a seguito della pandemia, è divenuto uno dei metodi di intrattenimento più in voga. Grazie alle piattaforme di streaming e al crescente numero di influencer che si occupano di gaming, sono sempre di più le persone che si appassionano ai videogiochi e a tutto il mondo che li circonda.

Altro elemento che ha portato i videogiochi ad essere al top tra i sistemi di intrattenimento è certamente il grande sviluppo che ha interessato le console ed i pc da gaming, in particolare le console consentono agli utenti di ottenere prestazioni davvero ottimali, a prezzi comunque accessibili. Le ultime console delle più famose case come playstation e Xbox hanno raggiunto un grado di avanguardia tecnica davvero elevato, in particolare per quanto riguarda l’interfaccia grafica che ormai garantisce un’esperienza di gioco davvero di alto livello.

Si comprende, dunque, che intorno al settore dei videogiochi si sia sviluppata un’enorme fetta di mercato, sia con riguardo alla fase di sviluppo dei giochi e delle piattaforme di videogioco, sia rispetto alla vendita di questi ultimi, per non parlare della grossa risonanza che oggi hanno ottenuto i tester dei videogames.

Proprio in virtù di questo forte incremento dell’economia nei confronti del settore del gaming, appare evidente la possibilità di inserirsi in questa tipologia di mercato per poter trarre dei profitti. Una delle maniere migliori per entrare nel mercato dei videogames è quello di aprire un franchising di videogiochi, basti pensare che praticamente il 30% degli italiani possiede almeno una console per videogiochi, si comprendono così quali siano le potenzialità del settore.

Ma vediamo insieme di cosa si tratta e come aprire un franchising di videogiochi.

Cos’è il franchising

Il franchising si diffonde in Italia a partire dal 1970 e da allora i suoi numeri nel nostro Paese sono sempre stati in crescita. In termini giuridici il franchising è un contratto attraverso il quale due soggetti indipendenti si accordano affinché l’una conceda all’altra la disponibilità di utilizzare diritti di proprietà industriale, intellettuale, marchi, brevetti ecc., dietro il pagamento di un corrispettivo.

In pratica chi apre un negozio in franchising può avvantaggiarsi di tutte le competenze tecniche, dei prodotti e dei servizi del soggetto denominato franchisor. Il nome stesso del franchising lascia intendere quale sia il rapporto tra le due parti, la traduzione è infatti privilegio, e di vero e proprio privilegio si tratta se si considera che l’affiliato può beneficiare di diversi vantaggi attraverso questo tipo di contratto.

I soggetti che entrano a far parte del contratto di franchising sono il franchisor, ossia il titolare dei prodotti e dei servizi, quindi il concedente ed il franchisee, ossia l’affiliato. I rapporti che intercorrono tra le parti, quindi gli obblighi ed i diritti, vengono stabiliti nel contratto, generalmente il franchisor impone degli standard minimi a cui il franchisee deve conformarsi.

Perché il franchising può essere vantaggioso

Dopo una breve scorsa su cosa sia il franchising vediamo quali sono i vantaggi della stipula di questa tipologia di contratto.

Si possono riscontrare dei vantaggi da entrambe le parti del contratto, da un lato il franchisor può estendere la propria rete, facendo crescere il proprio marchio e la conoscenza dei propri prodotti e servizi, dall’altro il franchisee può utilizzare la notorietà del brand, il know-how del concedente, la pubblicità e tutta la rete del franchisor.

Aprire un negozio in franchising elimina tutte le difficoltà iniziali legate all’apertura di una nuova attività, ad esempio la necessità di farsi conoscere con il pubblico, le varie spese pubblicitarie ecc. Grazie al ricorso al franchising si possono usare tutte le conoscenze nella materia dell’azienda concedente, quindi si comprende facilmente come il franchising possa risultare davvero vantaggioso.

Ovviamente alla riduzione dei costi legati all’apertura dell’attività si contrappone il corrispettivo di denaro che deve essere concesso al franchisor per l’utilizzo del brand, ma si tratta di una spesa che certamente appare giustificata.

Aprire un franchising di videogiochi e console è davvero conveniente?

Come precedentemente affermato, il mondo del gaming è in forte crescita negli ultimi anni e la fetta di mercato di riferimento si sta sempre di più ampliando, per questo motivo investire nel settore può essere davvero redditizio e può essere un’ottima opportunità soprattutto per i giovani che siano particolarmente legati a questo mondo.

Alcuni potrebbero ritenere l’apertura di un negozio fisico non proprio così vantaggiosa a causa della presenza di numerosi portali online legati al mondo dei videogiochi. In realtà il negozio fisico ha tutt’ora grosse potenzialità perché, ad esempio, molti utenti per l’acquisto preferiscono vedere da vicino i prodotti oppure vogliono viver un tipo di esperienza d’acquisto che solo un negozio fisico può offrire.

Altro fattore da considerare è l’età media degli acquirenti, molto spesso si tratta di un’utenza molto giovane che non sempre ha la possibilità di utilizzare una carta di credito per acquisti online, di conseguenza avranno ancora la necessità di fare acquisti presso i negozi fisici.

Ovviamente è fondamentale effettuare delle scelte aziendali in maniera corretta, ad esempio con riguardo al posizionamento del negozio, alla gestione degli spazi interni, al business plan ed a tutto ciò che riguardi la gestione aziendale in generale, al fine di potersi garantire i massimi introiti possibili.

Cosa bisogna necessariamente avere in un negozio di videogiochi: console usate

Il settore del gaming è ormai molto vasto e va dai videogiochi fino a tutte le attrezzature necessarie per i gamer, passando anche per i vari gadget legati ai marchi di console o al mondo dei videogiochi.

Ovviamente in un negozio di videogiochi non possono mancare le console, tra le più richieste vi sono naturalmente la PlayStation, l’Xbox e le console Nintendo di ultima generazione.

A coprire poi una bella fetta di mercato vi sono senza dubbio le console per videogiochi usate, ogni negozio di videogiochi che si rispetti ne deve avere qualcuna dato che, al giorno d’oggi, sono tantissime le persone che preferiscono risparmiare acquistando una console usate.

Ovviamente tali console devono essere perfettamente funzionanti ed in ottimo stato, affinché il cliente possa essere maggiormente propenso all’acquisto. La scelta dell’usato, oltre a permettere un sensibile risparmio al cliente, rappresenta anche la scelta maggiormente sostenibile per l’ambiente.