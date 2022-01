In questa recensione analizzeremo l’action figure di Legolas, proveniente dal mondo di “Lord of The Rings” e prodotta da Diamond Select Toys, in questa recensione

Ed eccoci finalmente tornati nella Terra di Mezzo grazie a Diamond Select Toys. Dopo aver fatto una scampagnata nella Contea e un picnic a Mordor, siamo pronti per recarci ad Arda. Ebbene sì, dopo aver analizzato affondo sia l’action figure del protagonista Frodo Baggins, sia quella del terribile Nazgûl, siamo pronti per un nuovo trittico di recensioni che, questa volta, vedrà come protagonista Legolas Thranduilion.

Questa figure fa parte della “Series 1” dedicata a “Lord of The Rings” e prodotta da Diamond Select. L’azienda si è ispirata alla saga cinematografica per ricreare i personaggi più iconici in scala 1:10. Iniziamo, come sempre, vedendo la confezione di vendita, fino ad arrivare all’analisi della figure vera e propria!

La confezione – Recensione Legolas: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

La confezione è completamente identica ai due modelli da noi già analizzati, eccezion fatta per le immagini sul retro.

Accessori

Oltre all’iconico arco e le tre frecce, come potete vedere, la figure include sia la gamba che il braccio destri, i quali serviranno per costruire l’antagonista Sauron in versione “Build-A-Figure“. Non ci soffermeremo su questi ultimi dato che arriverà la recensione dedicata.

Come potete vedere, i due pugnali elfici di Legolas sono assenti. Questa è una mancanza abbastanza rilevante dato che, come vedremo più avanti, la figure presenta i due foderi vuoti, come se se ne fossero dimenticati in fase di produzione.

La figure – Recensione Legolas: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

L’action figure di Legolas è realizzata completamente in PVC e vanta un’altezza di circa 18,3cm. Come potete vedere dalle foto, lo sculpt è davvero ben fatto, maggiormente riguardo al viso, ma anche riguardo all’equipaggiamento e le vesti. Ed è anzi la somiglianza con Orlando Bloom (l’attore che interpreta l’elfo) ad essere il punto che più ci ha colpiti. Anche il painting non è niente male. Varie sfumature percorrono sia l’abito, che gli stivali fino ad arrivare a viso, mani e addirittura alla sua bionda chioma.

La figure presenta un altro errore oltre all’assenza dei pugnali. Le mani, infatti, sono realizzate in modo sbagliato. Mentre nella saga cinematografica Legolas impugna l’arco con la sinistra e la freccia con la destra, qui la mano sinistra presenta le dita separate in modo da sorreggere la freccia, mentre la destra è semichiusa. In realtà anche la testa, inizialmente, è puntata verso sinistra, così come i capelli sono scolpiti perché la figure guardi verso quella direzione. Nulla che un po’ di calore non possa sistemare, sia chiaro, ma è come se ci fosse stato un problema nella progettazione.

Posabilità – Recensione Legolas: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Anche qui, nulla di sorprendente. Oltre a non avere nessuno snodo doppio, le varie articolazioni sono molto limitate dalla scultura, come quelle alle ginocchia. Neanche lo snodo posto al petto riesce a risolvere molto. In generale, le pose realizzabili sono ben poche, anche per colpa della poca fornitura di accessori.

Tiriamo le somme

Come le altre, anche questa action figure di Legolas prodotta da Diamond Select Toys gode di un prezzo abbastanza ragionevole. Potete tranquillamente trovarla dai 30,00€ ai 40,00€. Questo è uno dei motivi principali che potrebbe invogliarvi ad acquistarlo. Figure de “Il Signore degli Anelli” sono molto rare e, specialmente se consideriamo la fascia bassa, il mercato è quasi vuoto.

Questa figure di Legolas non sorprende e presenta una serie di problematiche. È vero anche che si tratta del primo tentativo di Diamond Select nel portare una serie di prodotti della saga sotto forma di collezionabili, quindi c’è ampio margine di miglioramento.

In generale, ve la consigliamo nel caso decideste di completare la vostra collezione, oppure nel caso voleste assemblare Sauron. Ve la sconsigliamo, invece, nel caso foste indecisi se acquistarla come “pezzo unico”. Questo perché la scultura non è male e, anzi, la somiglianza con l’attore è notevole; tuttavia, aspetteremmo un’ipotetica prossima versione esente dalle varie problematiche elencate.

