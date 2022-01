In questa guida vedremo come recuperare efficacemente le chat di WhatsApp cancellate per errore da iPhone e iPad. Ci sono diversi modi che coprono diverse esigenze. Ecco tutti i nostri consigli!

Ormai WhatsApp è il software di messaggistica istantanea più utilizzato in assoluto con ben 1 miliardo e 600 milioni di utenti attivi, in oltre 180 paesi del mondo. La celebre applicazione ha rivoluzionato il modo di comunicare via smartphone grazie alla possibilità di inviare praticamente qualsiasi tipo di contenuto assieme al testo, dalle immagini ai famosissimi – in certi casi odiatissimi – messaggio audio. Ma anche nel mondo professionale in certi casi ha sostituito la mail per scambiare documenti ed informazioni in modo rapido ad intuitivo. L’utilizzo principale però è sempre quello privato per scambiare con amici e parenti i propri pensieri e soprattutto i propri momenti più importanti con foto e video condivisibili in pochi istanti.

Questa enorme mole di dati però potrebbe essere in pericolo perché basta un click errato per eliminare conversazioni, media e documenti correlati. Ma i dati di WhatsApp potrebbero anche venir perduti per motivi che non dipendono dalla nostra volontà, magari perché il dispositivo si rompe. Ecco perché è molto utile sapere come come recuperare efficacemente le chat di WhatsApp da iPhone e iPad.

Come recuperare efficacemente le chat di WhatsApp da iPhone e iPad: il back up integrato

Fortunatamente WhatsApp ha previsto la possibilità di fare dei back up automatici dei contenuti per evitare di perderli. Su iPhone ed iPad il back up viene salvato direttamente su iCloud – è quindi necessario avere un account associato al servizio. Si può attivare direttamente dall’app, facendo un tap su Impostazioni, proseguendo su Chat e poi su Backup delle Chat. A questo punto sarà anche possibile personalizzare le impostazioni di back up, decidendo se si vogliono archiviare solo le chat testuali o anche i media e la frequenza con cui eseguire il back up.

Il vantaggio del back up è che funziona come metodo di recupero anche se il dispositivo si rompe ed è inutilizzabile. Tutto ciò che non viene salvato tra un back up e l’altro non sarà però recuperabile. Quindi per essere sicuri si dovrebbe fare un back up il più spesso possibile. Tuttavia fare back up troppo spesso è tedioso e richiede tempo.

Come recuperare efficacemente le chat di WhatsApp da iPhone e iPad: il back up di iPhone

Molto simile all’idea precedente, cambia solo il metodo di back up. Infatti Apple ha ben pensato di dare la possibilità di fare back up dei dati contenuti in iPhone e iPad. Si possono creare copie “a freddo” dei dati utilizzando iTunes sul proprio PC o Mac. Oppure si possono creare copie “a caldo” su iCloud. Valgono gli stessi pro e contro esposti prima con un piccolo appunto: mentre il back up di WhatsApp non tocca lo stato delle altre app, il back up da iTunes o iCluod andrà modificare lo stato dell’intero dispositivo.

Come recuperare efficacemente le chat di WhatsApp da iPhone e iPad: PhoneRescue

Nel caso in cui il back up non sia disponibile o sia troppo vecchio, c’è una terza possibilità prima di disperare per recuperare efficaciemente le chat di WhatsApp da iPhone e iPad. Esistono infatti alcuni programmi specializzati in queste operazioni. Una delle più interessanti è PhoneRescue. Vediamo come funziona.

PhoneRescue per iOS permette 3 modalità di ripristino: ripristino dal dispositivo iOS (anche senza alcun backup), ripristino dal backup iCloud e ripristino dal backup iTunes. Si tratta quindi di un servizio completo che comprende al suo interno anche i sopracitati, anche se ovviamente quello più interessante è ripristino senza back up. Una particolarità di PhoneRescue è che permette di visualizzare in anteprima e selezionare i messaggi da recuperare, al contrario dei metodi già elencati. Supporta tutti i modelli di iPhone, dai nuovi modelli di iPhone 13 ai più vecchi iPhone 11/X/8/7/6s, ecc.

La procedura

Scaricarlo è semplicissimo e gratuito. Basta installarlo su PC Windows o Mac ed avviarlo. Dovremmo poi collegare l’iPhone o iPad via USB e avviare la scansione cliccando su “Recupera dal dispositivo iOS“. PhoneRescue ora visualizzerà tutte le categorie che è possibile recuperare. Si dovrà nel nostro caso selezionare WhatsApp. Ora cliccando su “Allegati WhatsApp” si potranno visualizzare i messaggi eliminati e selezionare quelli che si desidera recuperare. Il tutto si conclude con un clic sul pulsante “Al computer” per recuperarli.

Ora sapete come come recuperare efficacemente le chat di WhatsApp da iPhone e iPad, con diversi metodi. Tutti comunque semplice ed intuitivi. Scegliete quello che più vi si addice! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!