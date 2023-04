Xbox Games Showcase: un’ora e mezza di durata per diretta e Starfield Direct?

I rumor parlano chiaro: ci aspettano novanta minuti di materiale stando alle ultime indiscrezioni su Xbox Games Showcase e Starfield Direct

Per quanto morto sia l’E3, il mese di giugno sarà vitale per molti publisher e l’Xbox Games Showcase, con annesso Starfield Direct, ne è solo l’ennesima prova. Entrambi sono previsti per l’11 di giugno, mettendo in mostra sia il futuro del gigante di giada per quanto riguarda le prime parti che la sola esclusiva di maggior rilievo per il panorama Microsoft. Quindi, in soldoni, quanti minuti di materiale possiamo aspettarci? Se prendiamo come metro di giudizio la mai taciturna scena speculativa, più o meno lo stesso minutaggio di una partita di calcio. E anche senza supplementari, c’è abbastanza hype da tenere testa a una finale di coppa.

Xbox Games Showcase e Starfield Direct vanno in camporella: novanta minuti di amore in verde

Stando al leaker @_h0x0d_ su Twitter, l’Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct ci intratterranno dalle dieci di mattina a mezzogiorno (ora del pacifico) l’11 giugno. Questo per noi si traduce nella fascia oraria tra le sette e le nove di sera. Ad adattare il rumor ai crismi della stampa di settore ha provveduto Tom Warren di The Verge, che ha supposto una durata complessiva di due ore. Superando il nostro roseo incipit, Warren ha speculato sui novanta minuti solo per l’evento più generale. Mezz’ora, infatti, sarà dedicata interamente alla sempre più promettente esclusiva, come potete constatare qui sotto.

so the Xbox Games Showcase and Starfield Direct is going to be around 2 hours total. Probably 90 mins for main show and 30 mins for Starfield https://t.co/AhDZBECNrW — Tom Warren (@tomwarren) April 10, 2023

I dati combaciano con la presentazione dello scorso anno, fissata a quota 95 minuti. Con una Bethesda ben intenzionata a mostrare parecchio di Starfield, mezz’ora suona abbondante (già dieci minuti possono rivelarsi sostanziosi con un candidato al gioco dell’anno, del resto). Sarà il tempo a fornirci conferme e smentite del caso, quindi vi invitiamo a restare sintonizzati. Il cavallo di battaglia della scuderia Bethesda è previsto per il 6 settembre su PC, Xbox Series X ed Xbox Series S. Inoltre è già confermata la disponibilità al day one per tutti gli abbonati al servizio Game Pass.

