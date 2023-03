A quanto pare a grande sorpresa è stato confermato che Microsoft non sarà presente con Xbox all’E3 2023, che sia la fine per l’evento di Los Angeles?

Microsoft ha confermato da poco che non sarà presente insieme allo showfloor dell’E3 2023, ma ha segnalato che trasmetterà in co-streaming il suo evento Xbox Games Showcase l’11 giugno. IGN ha riferito per la prima volta che Xbox, PlayStation e Nintendo non saranno presenti formalmente all’E3 2023. La conferma di Microsoft che non sarà presente all’E3 è stata scoperta grazie a un elenco di domande inviate da IGN sulla sua partecipazione alla settimana di eventi digitali dell’E3, annunciata ieri, mentre chiedeva maggiore chiarezza sulla natura del suo evento. La settimana digitale dell’E3 si allineerà all’incirca con la vetrina di Xbox e presenterà lo streaming di Guerilla Collective e altri gruppi.

Confermato ufficialmente che Microsoft non sarà presente con Xbox all’E3 2023

Oltre alla conferma di Microsoft che non sarà presente con Xbox all’E3 2023, la partecipazione degli altri espositori AAA rimane ancora poco chiara. L’annuncio di ieri diceva semplicemente: “Gli espositori delle società AAA, dei giochi indie e delle società tecnologiche saranno annunciati prima dell’expo”. Dietro le quinte, IGN sta sentendo che la partecipazione continua a essere incerta e che molti editori non sanno ancora se parteciperanno all’evento. Ubisoft è stata la più chiara nell’esprimere interesse a partecipare all’E3, affermando che “Se l’E3 si svolgerà, saremo lì e avremo molte cose da mostrare”.

Xbox ha recentemente annunciato che Starfield uscirà il 6 settembre su Xbox Series X | S e PC, e che ospiterà un approfondimento “Starfield Direct” con maggiori informazioni l’11 giugno. L’evento in presenza dell’E3 2023, il primo dal lontano 2019, sarà suddiviso tra giorni lavorativi per i professionisti e “Gamer Days” per i fan. Si svolgerà dal 13 al 16 giugno al Los Angeles Convention Center.

