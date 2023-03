E3 2023: la data potrebbe essere cancellata a breve

Alcuni giornalisti del settore hanno riferito che la data dell’E3 2023 potrebbe essere cancellata a breve. Ecco tutti i dettagli al riguardo

La data del prossimo Electronic Entertainment Expo 2023 o E3 potrebbe essere a rischio di cancellazione. Dopo che Nintendo, Microsoft e recentemente Ubisoft hanno annunciato che non parteciperanno allo show, Andy Robinson di VGC ha dichiarato di non presagire “buone notizie” in merito. “Spesso è difficile separare i fatti dalle congetture sull’E3, ma non mi sorprende che non si senta parlare bene di questo evento. Non sarei affatto sorpreso se venisse annullato questa settimana, ma spero che non sia così. Mi dispiace molto per coloro che hanno fatto il massimo per far sì che lo show possa farsi”, ha commentato Robinson su Twitter. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

E3 2023: ecco perché la data dello show potrebbe essere cancellata

Hollie Bennett, manager di Frontier Developments, ha dichiarato che è un “peccato perché accaparrarsi i posti sul palco per presentare è diventato veramente economico ed è pazzesco come siano diminuiti i prezzi ultimamente. Ci sono anche dei piani molto validi in programma. Quest’anno sembra davvero un’ottima occasione per il ritorno dell’E3“.

It's often tough to separate the facts from the conjecture on E3, but unsurprisingly I'm really not hearing good things. Would not be surprised at all if it's called off this week – but I hope it isn't. I feel so sorry for those behind it who did everything asked of them — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 28, 2023

Anche se Robinson spera che l’evento si svolga e inizialmente era “molto positivo”, ha riferito che al momento il sentore generale è che c’è “troppa sfiducia al riguardo“. La fiera di quest’anno è organizzata da ReedPop, nota per eventi come C2E2, EGX, New York Comic Con, PAX East e molto altro, invece che dalla Entertainment Software Association. La ReedPop non ha risposto al ritiro di Ubisoft dalla fiera né ha fornito indicazioni sulla potenziale cancellazione della stessa.

Il mese di giugno sarà comunque ricco di eventi videoludici. Il Summer Game Fest torna il 9 giugno, mentre l’Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct sono previsti per l’11 giugno. Anche l’Ubisoft Forward Live si terrà il 12 giugno, mentre si dice che Sony terrà un nuovo PlayStation Showcase nello stesso mese.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.