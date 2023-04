Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: pubblicato un nuovo video gameplay

Pubblicato un nuovissimo video gameplay dedicato ad Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Scopriamo i dettagli in questa news

Fin dall’annuncio ufficiale, avvenuto ormai più di un anno fa, durante il Nintendo Direct del giugno 2021, l’inaspettato remake di questi due titoli è riuscito a riportare sotto i riflettori una serie rimasta fino ad oggi ingiustamente in disparte. Atteso originariamente per il 3 dicembre 2021, il titolo è stato poi rinviato alla primavera 2022, per poi essere nuovamente rimandato a causa dei tristi eventi avvenuti fra Russia e Ucraina. Ora, mentre si prepara all’imminente lancio, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp si mostra in un nuovo video gameplay

Per la gioia di tutti i fan, nelle scorse ore è stato reso disponibile un nuovissimo video gameplay dedicato all’imminente Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. L’ultima fatica di Nintendo e Intelligent System è un doppio remake di due giochi strategici usciti originariamente quasi vent’anni fa su Game Boy Advance, ed all’epoca molto apprezzati grazie a meccaniche strategiche solide e ad un coloratissimo quanto accattivante stile cartoon.

Nei sei minuti di gioco mostrati (che potete visionare qui sopra) possiamo vedere il ritorno di Andy, uno dei protagonisti originali, ma anche di altri UC come Olaf e Nell. Torneranno anche molti altri elementi di gioco, come i poteri speciali degli UC, da sfruttare per ottenere vantaggi sul campo di battaglia. Farà il suo gradito ritorno anche la modalità editor, che permetterà anche qui, come nei titoli originali, di creare mappe personalizzate su cui giocare. Ricordiamo che, come dichiarato nel corso dell’ultimo Direct, il titolo sarà disponibile a partire da questo 21 aprile, ovviamente in esclusiva per l’ibrida del colosso di Kyoto.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo nuovo titolo?