Xbox: annunciata una collaborazione con lo sviluppatore di CoD Mobile

Arriva da Timi, lo studio di sviluppo cinese autore, tra le altre cose, di CoD Mobile, l’annuncio di una collaborazione con Xbox Game Studios. A cosa porterà tale partership?

Lo studio di sviluppo cinese proprietà di Tencent, Timi Studio Group, conosciuto da noi per lo più per lo sviluppo di CoD Mobile, ha recentemente annunciato di aver stretto una collaborazione con Xbox Game Studios. Secondo una traduzione veloce della pagina dell’annuncio ufficiale, tale collaborazione permetterà alle compagnie di “creare ottimi contenuti per i giochi e portare una nuova esperienza sensoriale di gioco ai giocatori”. Ulteriori dettagli di questa collaborazione non sono stati approfonditi, ma sono stati rimandati ad altri annunci che avverranno successivamente in questo 2021.

L’importanza di Timi, sviluppatore di CoD Mobile, in questa collaborazione con Xbox

Paradossalmente, il team di sviluppo Timi non è molto conosciuto nel resto del mondo, nonostante la sua innegabile importanza. Conosciuto da noi per lo più per aver sviluppato CoD Mobile, il team di proprietà di Tencent ha generato solo nel 2020 l’equivalente di 10 miliardi di dollari di introiti: viene quindi naturale pensare all’importanza strategica di questa collaborazione con Xbox. Oltre a CoD Mobile, che è stato scaricato più di 500 milioni di volte, vi è da citare anche un altro loro grande successo, ovvero Honor of Kings, altro gioco mobile ispirato a League of Legends, che è ad oggi in assoluto il più grande gioco mobile del mondo grazie alla sua estrema popolarità in Cina.

Timi è anche attualmente al lavoro su Pokemon Unite, gioco MOBA gratuito che arriverà per Nintendo Switch, Android e iOS; in questo momento quindi non mancano i titoli in lavorazione per gli sviluppatori. Per quanto riguarda ciò che porterà questa collaborazione con Xbox Game Studios, quel che ci resta da fare è aspettare e vedere i prossimi annunci.

