Lenovo Go: accessori per portarsi l’ufficio sempre appresso

Lenovo presenta Lenovo Go, il nuovo brand che raggruppa una gamma di accessori per PC specificamente pensati per una migliore produttività in mobilità e progettati tenendo conto delle esigenze di coloro che lavorano in modalità ibrida. Primi prodotti di una linea di nuovi accessori di prossima introduzione sul mercato, il power bank per laptop Lenovo Go USB (20.000 mAh) e il mouse Lenovo Go Wireless Multi-Device offrono una soluzione per chi non può accedere per lungo tempo alla rete elettrica e per gestire con un’unica soluzione i comandi di molteplici dispositivi.

Il futuro è lo smart working?

Lo studio Future of Work and Digital Transformation, recentemente pubblicato da Lenovo, ha mostrato che la stragrande maggioranza delle aziende (83%) si aspetta di implementare modalità di lavoro da remoto per almeno metà del tempo, mentre il 60% dei dipendenti non solo concorda, ma preferisce lavorare così. Con il crescere del numero di aziende che adottano politiche di lavoro da remoto, l’attenzione si sposta verso la tecnologia necessaria per agevolare una collaborazione efficace, aumentare le prestazioni e la produttività delle persone e massimizzare il loro coinvolgimento e la loro motivazione. Lenovo Go fornisce gli strumenti di complemento più adatti per la nuova modalità di lavoro tra l’ufficio, il lavoro da casa e altri luoghi, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso con i dispositivi. Gli accessori devono rispondere all’aspettativa di un utilizzo semplice che rende più efficace il lavoro da qualsiasi postazione.

Lenovo Go: trasforma qualsiasi luogo in un ufficio

Con una linea di prodotti ispirati dalle reali esigenze e progettati sulla base delle indicazioni degli utenti, Lenovo Go aiuterà le persone a lavorare in maniera produttiva, in qualsiasi luogo e momento. Il nuovo brand offrirà una serie di accessori in diverse categorie che rispondono alle necessità più comunemente associate al lavoro flessibile:

Alimentazione : la preoccupazione di non avere abbastanza carica o di non avere accesso alla rete elettrica è una delle problematiche più sentite da chi lavora spesso in mobilità. Le soluzioni di alimentazione di Lenovo Go ridanno alle persone il controllo della loro produttività con soluzioni di ricarica via cavo o wireless di prossima introduzione , prima tra queste è la Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank. Con un’enorme capacità di 20.000 mAh e una potenza in uscita di 65W, è progettata per ricaricare completamente un laptop almeno una volta ed è in grado di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, consentendo un flusso di lavoro ininterrotto

: i mouse e le tastiere della famiglia Lenovo Go presenteranno numerose innovazioni che li rendono adatti agli ambienti di lavoro più dinamici, consentendo di passare rapidamente fra diverse modalità di lavoro e postazioni. per uno spazio di lavoro produttivo. Lenovo presenta oggi il mouse Lenovo Go Wireless Multi-Device, che sarà presto seguito da altri accessori. Molti lavoratori in remoto utilizzano più di un dispositivo e apprezzano la flessibilità che questo consente loro di avere; per questo motivo il mouse multi-device può essere associato a un massimo di tre dispositivi e può passare da uno all’altro semplicemente premendo un pulsante. Inoltre il pulsante utility può essere programmato con shortcut rapidi e non solo è dotato di collegamento wireless ma può anche essere ricaricato in questa modalità attraverso una soluzione di ricarica Qi compatibile, oppure via USB-Type C. Audio: la qualità audio è un elemento fondamentale dell’esperienza di collaborazione, ma è spesso data per scontata, causando frustrazione ed esperienze d’uso non ottimali. I dispositivi audio Lenovo Go sono progettati da zero per ridurre i rumori ambientali, restituire un’elevata qualità del suono ed essere semplici da utilizzare. Le soluzioni audio Lenovo Go saranno annunciate nel corso del 2021.

Eric Yu, senior vice president, global SMB, Visuals and Accessories, Intelligent Devices Group di Lenovo, afferma:

Le nostre ricerche mostrano che il 20% dei dipendenti di piccole e medie imprese non dispongono degli strumenti tecnologici per lavorare con efficacia da remoto2. Sappiamo inoltre, da altre ricerche, che disporre delle tecnologie più adatte è fondamentale per migliorare la produttività e la possibilità per i team di lavoro di collaborare in sicurezza e nel rispetto della privacy, soprattutto negli ambienti di lavoro remoti e ibridi di oggi. Queste indicazioni hanno ispirato la nostra visione per la nuova linea di accessori Lenovo Go: abilitare una migliore esperienza lavorativa attraverso accessori intelligenti che consentono alle persone di dare il meglio di sé in un mondo in cui è possibile lavorare da qualsiasi luogo.

