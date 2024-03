TopSpin 2K25: nuovo trailer e data di uscita

Annunciato TopSpin 2K25 con un nuovissimo trailer e la data di uscita è vicinissima! Vediamo insieme i dettagli in questa notizia

2K Sports, costola di Take Two Interactive ed eterno colosso nell’industria del gaming sportivo, ha annunciato nel mese di gennaio che la serie TopSpin (una delle più amate per il tennis) sarebbe ritornata con un nuovo titolo, dopo una pausa durata ben 13 anni! E sembra essere un ritorno in grande stile: infatti, TopSpin 2K25 comprenderà un numero di modalità che traggono spunto dagli altri titoli pubblicati da 2K Sports. Come? Giocando nei panni di un vero tennista con MyCareer e affrontare i vari avversari e salire nel rank mondiale in modo da poter competere a Wimbledon, Roland-Garros, Australia Open e US Open.

Ma non è finita qui! Il trailer non ha mostrato solo la data di uscita, ma sono trapelati anche nuovi dettagli su TopSpin 2K25. Il roaster includerà ben 25 tennisti professionisti, tra cui Roger Federer, Carlo Alcaraz, Iga Swiatek, Frances Tiafoe, Serena Williams, Andre Agassi, tra gli altri. E potrete giocare in alcuni dei più importanti campi da tennis al mondo: Indian Wells, La Caja Magica, Pala Alpitour, il nostro famoso Foro Italico e tanti altri ancora. Ma allora, quando uscirà questa perla videoludica del tennis? Scopriamolo insieme.

TopSpin 2K25: trailer, data di uscita e nuovi dettagli

Partiamo subito dalla notizia che sicuramente state aspettando: il nuovo gioco di tennis potrà essere vostro a partire dal 26 aprile! Sì, avete letto benissimo. Manca poco più di un mese e potrete giocare sui campi di tennis come avete sempre sognato. In TopSpin 2K25 sarà presente anche una modalità multiplayer con il World Tour e il 2K Tour (il cross-play è già stato confermato). Potrete partecipare anche grazie al tennista che avrete creato grazie a MyPlayer, scegliendo tra personalizzazioni estetiche, di attrezzatura sportive e tanto altro. Per aumentare le vostre abilità da tennista è prevista anche la TopSpin Academy, un centro gestito dalla leggenda del tennis John McEnroe.

Il 26 aprile potrete comprare TopSpin 2K25 in tre edizioni:

La Standard Edition costa €69,99 per le console di vecchia generazione e €74,99 per le console attuali (nella versione Cross-Gen), con Federer e Williams sulla copertina;

costa €69,99 per le console di vecchia generazione e €74,99 per le console attuali (nella versione Cross-Gen), con Federer e Williams sulla copertina; La Deluxe Edition al prezzo di €99,99 che include anche alcuni bonus in-game come personalizzazioni estetiche, monete virtuali e permette di accedere al gioco tre giorni prima del rilascio ufficiale, con Alcaraz, Swiatek, Tiafoe sulla cover;

al prezzo di €99,99 che include anche alcuni bonus in-game come personalizzazioni estetiche, monete virtuali e permette di accedere al gioco tre giorni prima del rilascio ufficiale, con Alcaraz, Swiatek, Tiafoe sulla cover; La Grande Slam Edition costa, invece, €119,99 e oltre a contenere tutti i bonus della Deluxe, ha anche il Pacchetto Campioni Grande Slam, otto bonus cosmetici e il Pass All Access, che offre sei stagioni di Premium Center Court Pass e rivede sulla cover Federer e Williams.

TopSpink2K25 sarà disponibile il 26 aprile in tre edizioni su PS5, Xbox Series X/S (per cui è prevista l’edizione cross-gen), PS4, Xbox One e PC. Comprerete il titolo tanto atteso per il mondo del tennis? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per ulteriori aggiornamenti sul mondo videoludico e non solo, rimanete sintonizzati su tuttotek.it. Invece, se per ingannare l’attesa, siete alla ricerca di qualche chiave di gioco a prezzo scontato, vi rimandiamo al sito Instant Gaming.