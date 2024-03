Venom 3: annunciato il titolo ufficiale e la nuova data d’uscita

Venom 3 annuncia finalmente il titolo ufficiale del terzo capitolo con protagonista Tom Hardy e cambia data d’uscita

Venom 3 cambia nome in vista del suo debutto sul grande schermo e cambia persino data d’uscita. Il terzo capitolo con protagonista Tom Hardy non ha ancora rivelato dettagli sulla trama o addirittura sui nuovi membri del cast, ma comincia a disseminare i primi indizi rivelando qual è il titolo ufficiale e soprattutto quando arriverà al cinema. Sony aveva elaborato un calendario d’uscite per i suoi prossimi progetti ambientati nello Spider-Verse includendo naturalmente Venom 3, fissato per novembre 2024 in agenda. Tuttavia, il film con protagonista Tom Hardy anticiperà il lancio sullo schermo, seppur non di molto.

Come riporta ComicBook, Columbia Pictures ha annunciato che Venom 3 ha finalmente un titolo ufficiale che corrisponde a Venom: The Last Dance. In aggiunta è stata confermata anche la data d’uscita al cinema, che non sarà più l’8 novembre 2024 bensì il 25 ottobre, anticipando quindi di poche settimane il debutto sullo schermo. Il titolo scelto suggerisce ancor di più che il terzo potrebbe essere l’ultimo capitolo per Tom Hardy insieme al suo amico simbionte. Da tempo, infatti, si vocifera che l’attore saluterà per sempre il franchise ambientato nello Spider-Verse e il nuovo titolo comunicato, a detta dei fan, sottolinea ancor di più una decisione che sembra ormai essere nell’aria. Anche Tom Hardy, in una precedente intervista con Digital Spy, aveva lasciato intendere che il terzo sarebbe stato l’ultimo.

Diretto da Kelly Marcel, che debutterà alla regia grazie a Venom 3 ma che in realtà ha già lavorato al franchise seppur in qualità di sceneggiatrice, il terzo film ha introdotto delle novità lato cast. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor rappresentano delle new entry misteriose, poiché i loro personaggi risultano ancora inediti, così come la trama. È probabile che quanto mostrato seguirà direttamente quanto accaduto nelle scene post-credits di Venom: La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home. In che modo, però, al momento non è dato sapere.

