Monster Hunter Stories Remaster: svelata la data d’uscita!

Svelata con un trailer la data d’uscita di Monster Hunter Stories Remaster. Pronti a trascorrere l’estate a caccia?

Sappiamo bene che non vedete l’ora di ritornare a cacciare i vostri mostri preferiti ed è proprio per questo motivo che siamo felici di riportare che Capcom ha finalmente annunciato la data d’uscita di Monster Hunter Stories Remaster, che avverrà sulle console PC, PS4 e Nintendo Switch. L’annuncio è stato fatto grazie a un trailer, che mostra nuovi dettagli sulla storia e anche alcuni pre-order bonus che sicuramente faranno gola ai fan della saga cult. Inoltre, Capcom ha dichiarato che la versione remaster conterrà anche tanti contenuti aggiuntivi, inclusi quelli che precedentemente furono pubblicati soltanto in Giappone. Ma allora quando raggiungerà i nostri scaffali? Scopriamolo insieme.

Monster Hunter Stories arrives on Nintendo Switch, PC, and PS4 on June 14! Become a Monster Rider and hatch, raise, and battle with monsties in this RPG adventure. Including content released only in Japan, refined graphics, & more! 👉 https://t.co/z3nv69H09T#MHStories pic.twitter.com/ingxxpNjW1 — Monster Hunter (@monsterhunter) March 11, 2024

Monster Hunter Stories Remaster: la data d’uscita svelata con un trailer.

Nel trailer avrete sicuramente letto che la remaster sarà disponibile a partire dal 14 giugno. Ma non è finita qui! Infatti, è possibile vedere anche i vari contenuti aggiuntivi inclusi con il bonus pre-order: gli outfits da Re e Regina per Navirou. E se siete in possesso di un file di salvataggio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, allora otterrete anche l’outfit Mahana Rider. Inoltre, il gioco avrà una grafica migliorata rispetto al titolo originale, così come un nuovo doppiaggio, e una nuova modalità Museo con artworks e musica inclusi nel gioco. Sembrerebbe tutto, ma in realtà le sorprese, che Capcom ha in serbo per noi, non finiscono qui: il 14 giugno arriverà anche Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin su PS4!

