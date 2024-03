Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Hi-Fi Rush, l’ex esclusiva Microsoft targata Bethesda e Tango Gameworks che arriverà presto su PS5: pronti a scatenarvi di nuovo?

Dopo una lunga sequela di rumor, l’ufficialità è arrivata relativamente da poco: alcune delle esclusive Microsoft stanno effettivamente per sbarcare (o lo hanno già fatto) su PlayStation 5. Nello specifico, parliamo di Sea of Thieves, Pentiment e Hi-Fi Rush, tre videogiochi piuttosto apprezzati del catalogo esclusivo della casa di Redmond e che saranno disponibili anche per i giocatori Sony. Fra questi, il nostro protagonista di questo articolo è Hi-Fi Rush, la piccola perla targata Bethesda e Tango Gameworks in arrivo anche su PS5 il prossimo 19 marzo e di cui vi abbiamo già parlato in una recensione dedicata, la trovate qui! E nell’attesa, perché non spulciare la lista trofei?

La lista trofei completa di Hi-Fi Rush consta di 72 statuette totali (62 del gioco base + 10 dell’aggiornamento), di cui 56 di bronzo, 4 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino, mentre l’update ha una lista trofei di 10 statuette. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Hi-Fi Rush. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Hi-Fi Rush: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Parti col botto! : Sconfiggi l’ultima linea difensiva del Controllo Qualità.

: Sconfiggi l’ultima linea difensiva del Controllo Qualità. Il meglio del meglio : Vinci la battaglia contro la responsabile della produzione.

: Vinci la battaglia contro la responsabile della produzione. Ti è costata cara : Prosciuga il budget dello sviluppo, distruggendo il controllo creativo.

: Prosciuga il budget dello sviluppo, distruggendo il controllo creativo. Negoziatore : Liberati della responsabile della sicurezza.

: Liberati della responsabile della sicurezza. Rockstar : Ruba la scena alla responsabile del marketing.

: Ruba la scena alla responsabile del marketing. La resa dei conti : Regola il conto in sospeso con il responsabile delle finanze.

: Regola il conto in sospeso con il responsabile delle finanze. Liscio come l’olio : Finisci il gioco completando ogni livello a difficoltà Facile.

: Finisci il gioco completando ogni livello a difficoltà Facile. Una bella prova : Finisci il gioco e completa ogni livello a difficoltà Normale.

: Finisci il gioco e completa ogni livello a difficoltà Normale. Mi merito dei complimenti, adesso! : Finisci il gioco e completa ogni livello a difficoltà Difficile.

: Finisci il gioco e completa ogni livello a difficoltà Difficile. E il pubblico impazzisce! : Finisci il gioco e completa ogni livello a difficoltà Molto difficile.

: Finisci il gioco e completa ogni livello a difficoltà Molto difficile. Problema risolto… aspetta, cosa? : Svela il mistero dietro le porte SPECTRA nel campus.

: Svela il mistero dietro le porte SPECTRA nel campus. Grazie del chip omaggio, Peppermint! : Acquista ed equipaggia il tuo primo chip di potenziamento.

: Acquista ed equipaggia il tuo primo chip di potenziamento. Chip accordati : Sblocca tutti gli slot per chip.

: Sblocca tutti gli slot per chip. Gioco a modo mio! : Acquista ed equipaggia il tuo primo attacco speciale.

: Acquista ed equipaggia il tuo primo attacco speciale. Wow! C’è un ALTRO indicatore salute?! : Aumenta la tua salute sbloccando il secondo indicatore.

: Aumenta la tua salute sbloccando il secondo indicatore. Credo che la salute possa bastare ora : Potenzia al massimo il tuo indicatore salute raccogliendo tutti gli indicatori di salute.

: Potenzia al massimo il tuo indicatore salute raccogliendo tutti gli indicatori di salute. A tutto riverbero! : Potenzia al massimo la barra riverbero.

: Potenzia al massimo la barra riverbero. Devo leggerla questa roba? : Trova e leggi la metà dei vandelog presenti nel campus.

: Trova e leggi la metà dei vandelog presenti nel campus. Devo davvero leggere tutta questa roba? : Trova e leggi tutti i vandelog nel campus.

: Trova e leggi tutti i vandelog nel campus. Senti il ritmo! : Esegui 20 attacchi VAI COSÌ sui nemici.

: Esegui 20 attacchi VAI COSÌ sui nemici. Tormentone VAI COSÌ : Esegui 500 attacchi VAI COSÌ sui nemici.

: Esegui 500 attacchi VAI COSÌ sui nemici. Peppermint, ci sei? : Distruggi 10 barriere con l’aiuto di Peppermint.

: Distruggi 10 barriere con l’aiuto di Peppermint. Deve piacerti chiedermi aiuto, Chai : Distruggi 50 barriere con l’aiuto di Peppermint.

: Distruggi 50 barriere con l’aiuto di Peppermint. Gli Z-scudi ci fanno un baffo! : Distruggi 10 scudi nemici con l’aiuto di Macaron.

: Distruggi 10 scudi nemici con l’aiuto di Macaron. Hai un talento, Macaron : Distruggi 50 scudi nemici con l’aiuto di Macaron.

: Distruggi 50 scudi nemici con l’aiuto di Macaron. Solo una nuvola di fumo : Spegni 10 incendi in battaglia con Korsica (nemici inclusi).

: Spegni 10 incendi in battaglia con Korsica (nemici inclusi). Che aria fresca! : Spegni 50 incendi in battaglia con Korsica (nemici inclusi).

: Spegni 50 incendi in battaglia con Korsica (nemici inclusi). Parata perfetta: Esegui 15 parate con tempismo perfetto.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Hi-Fi Rush: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Parata perfettissima! : Esegui 200 parate con tempismo perfetto.

: Esegui 200 parate con tempismo perfetto. Ehm, erano già rotti : Distruggi 200 robot della sicurezza della Vandelay.

: Distruggi 200 robot della sicurezza della Vandelay. Quanta ferraglia… : Distruggi 500 robot della sicurezza della Vandelay.

: Distruggi 500 robot della sicurezza della Vandelay. Beh, hanno cominciato loro! : Distruggi 1000 robot della sicurezza della Vandelay.

: Distruggi 1000 robot della sicurezza della Vandelay. Prendi il volo! : Esegui 50 volte Potenza aerea.

: Esegui 50 volte Potenza aerea. Improvvisatore : Completa con successo 20 Combo improvvisate.

: Completa con successo 20 Combo improvvisate. Non ho ancora finito con te : Annienta 20 nemici.

: Annienta 20 nemici. Prima pariamo, poi contrattacchiamo : Esegui 20 parate con contrattacco usando qualsiasi partner.

: Esegui 20 parate con contrattacco usando qualsiasi partner. È così che combatte una vera squadra! : Esegui 100 parate con contrattacco usando qualsiasi partner.

: Esegui 100 parate con contrattacco usando qualsiasi partner. La scaletta perfetta : Completa tutti i piani della Torre ritmo.

: Completa tutti i piani della Torre ritmo. Che look, ma posso fare di MEGLIO : Equipaggia qualsiasi costume.

: Equipaggia qualsiasi costume. Non è come me l’aspettavo : Fai decorare il rifugio da “L’Artista”.

: Fai decorare il rifugio da “L’Artista”. Quando si è TROPPO d’aiuto : Trova tutti gli E-frigo e completa tutti i loro allenamenti.

: Trova tutti gli E-frigo e completa tutti i loro allenamenti. Ci conosciamo? : Trova l’ispettore delle Risorse Umane della Vandelay e ascolta tutti i suoi monologhi.

: Trova l’ispettore delle Risorse Umane della Vandelay e ascolta tutti i suoi monologhi. Chi ha messo dei congegni lì? : Distruggi la tua prima statua dorata di Kale.

: Distruggi la tua prima statua dorata di Kale. Wow, è stato FANTASTICO! : Sconfiggi il tuo primo nemico con un attacco parata a ritmo.

: Sconfiggi il tuo primo nemico con un attacco parata a ritmo. Chitarrista che spacca : Finisci un livello con voto S in tutti i cori (qualsiasi difficoltà)

: Finisci un livello con voto S in tutti i cori (qualsiasi difficoltà) Sono intoccabile! : Finisci un livello senza subire danni (qualsiasi difficoltà).

: Finisci un livello senza subire danni (qualsiasi difficoltà). La gatta non graffia! : Gioca con 808 nel rifugio.

: Gioca con 808 nel rifugio. Vuoi sentire la mia playlist? : Cambia la musica di sottofondo nel rifugio.

: Cambia la musica di sottofondo nel rifugio. C’è scritto “Punto debole”? : Distruggi la faccia di QA-1MIL, svelandone la vergogna.

: Distruggi la faccia di QA-1MIL, svelandone la vergogna. Visto? Zero problemi, Peppermint! : Completa il percorso sui binari di transito in Produzione senza subire danni.

: Completa il percorso sui binari di transito in Produzione senza subire danni. Hai mai parato un vulcano? : Para con successo una roccia vulcanica fuori dal Dipartimento Ricerca e Sviluppo.

: Para con successo una roccia vulcanica fuori dal Dipartimento Ricerca e Sviluppo. Sono una brava persona, aiuto sempre : Aiuta 3 robot della Vandelay a risolvere i loro problemi.

: Aiuta 3 robot della Vandelay a risolvere i loro problemi. Sto cercando di concentrarmi! : Trova e distruggi tutti i droni annunciatori volanti.

: Trova e distruggi tutti i droni annunciatori volanti. Unendo le forze e andando a tempo… : Sconfiggi il tuo nemico più grande con un attacco a tempismo perfetto per un gran finale musicale.

: Sconfiggi il tuo nemico più grande con un attacco a tempismo perfetto per un gran finale musicale. Musica prevedibile : Para tutti gli attacchi parata a ritmo dei nemici che non sono boss (solo nel gioco principale).

: Para tutti gli attacchi parata a ritmo dei nemici che non sono boss (solo nel gioco principale). Ok, ora forse so quello che faccio: Esegui con successo tutte le combo e gli attacchi nella palestra.

I trofei d’argento | Hi-Fi Rush: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo la guida con i trofei d’argento:

Chi è che comanda ora? : Sfida l’AD e vinci lo scontro.

: Sfida l’AD e vinci lo scontro. Non perdere il ritmo! : Finisci il gioco completando ogni livello almeno a difficoltà Maestro del ritmo.

: Finisci il gioco completando ogni livello almeno a difficoltà Maestro del ritmo. Non ci darà mai più problemi : Risolvi il problema una volta per tutte in uno scontro epico.

: Risolvi il problema una volta per tutte in uno scontro epico. Guarda che mosse!: Acquista tutte le combo e gli attacchi di squadra.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Hi-Fi Rush: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con l’unica statuetta d’oro del titolo:

La lunga strada percorsa: Completa il Muro della gloria nel rifugio.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Hi-Fi Rush!

Ho raggiunto il platino!: Hai fatto l’impossibile per ottenere tutti i trofei.

Hi-Fi Rush: la lista trofei dell’aggiornamento Arcade Challenge! Update!

Qui sotto trovate i trofei dedicati all’aggiornamento Arcade Challenge! Update!:

ORA abbiamo un rifugio da paura! : Prova il cabinato arcade nel rifugio. [BRONZO]

: Prova il cabinato arcade nel rifugio. [BRONZO] Chiamatemi Turbo-Chai : Completa una partita di FEBBRE DA BPM! (difficoltà facile o normale) [BRONZO]

: Completa una partita di FEBBRE DA BPM! (difficoltà facile o normale) [BRONZO] Scegli la tua avventura : Completa una partita di TORRE ARCADE! [BRONZO]

: Completa una partita di TORRE ARCADE! [BRONZO] Andrà bene, CNMN : Sblocca l’attacco speciale “CNMOSTRUOSO!” e usalo in combattimento. [BRONZO]

: Sblocca l’attacco speciale “CNMOSTRUOSO!” e usalo in combattimento. [BRONZO] Non peggiorare la situazione : Sblocca l’attacco speciale “Mio eroe!” e usalo in combattimento. [BRONZO]

: Sblocca l’attacco speciale “Mio eroe!” e usalo in combattimento. [BRONZO] Altri cattivi? Nessun problema! : Para perfettamente gli attacchi parata a ritmo di KEM-N0 e DM-ET1L. [BRONZO]

: Para perfettamente gli attacchi parata a ritmo di KEM-N0 e DM-ET1L. [BRONZO] Conclusione low cost : Sconfiggi il boss finale del gioco indossando il costume “Low cost” di Chai (con chitarra) e 808. [BRONZO]

: Sconfiggi il boss finale del gioco indossando il costume “Low cost” di Chai (con chitarra) e 808. [BRONZO] Che MALVAGITÀ : Completa FEBBRE DA BPM! in modalità EX. [ARGENTO]

: Completa FEBBRE DA BPM! in modalità EX. [ARGENTO] Ne è valsa la pena : Finalmente otterrai quella cesta regalo. [ARGENTO]

: Finalmente otterrai quella cesta regalo. [ARGENTO] Voci dal subconscio: Leggi tutti i messaggi degli sviluppatori. [ARGENTO]

Buon divertimento!

