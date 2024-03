Numero verde: vantaggi e attivazione

Quali sono i vantaggi di avere a disposizione un numero verde e come si fa ad attivarlo? Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo

Un numero verde è un servizio telefonico non geografico che consente alle persone di chiamare senza costi. Diversamente dagli altri numeri di telefono, infatti, quello verde rende gratuite le chiamate di chi le effettua, perché i costi sono coperti dal destinatario della telefonata. Solitamente contraddistinto dal prefisso 800, il numero verde è ampiamente utilizzato dalle aziende e dai professionisti per offrire un metodo di comunicazione comodo e facilmente accessibile per i clienti.

Perché è importante avere un numero verde?

Per un’azienda, un ente oppure un professionista, l’acquisto numero verde è importante per svariati motivi. Ad esempio, questo canale di comunicazione dimostra una certa disponibilità verso i clienti, e invoglia le comunicazioni.

Gli interessati, infatti, possono raggiungere facilmente il servizio clienti e risolvere i loro dubbi e problemi da qualsiasi zona geografica, senza dover attendere i tempi tecnici necessari per rispondere alle mail. Questo si traduce in un aumento della fiducia dei clienti, e di conseguenza permette di rafforzare la reputazione aziendale.

I vantaggi, tuttavia, relativi all’attivazione di un numero verde sono anche organizzativi. Ad esempio, se si ha un team che lavora da remoto o da varie sedi aziendali, con il numero verde è possibile fornire un canale unico di comunicazione e smistare le chiamate in modo automatico.

Il numero verde come strumento di marketing

Oltre a quelli menzionati in precedenza, il numero verde ha un ulteriore vantaggio, ovvero la possibilità di utilizzarlo come strumento di marketing. Solitamente, infatti, la maggior parte delle persone che effettuano delle ricerche sulle aziende utilizzano il numero verde per contattarle.

Inoltre, questo servizio telefonico offre la possibilità di estrapolare alcuni dati dopo le telefonate dei clienti, come la provenienza geografica, il numero di chiamate ricevute, l’orario di punta e persino il grado di soddisfazione. Tutti questi elementi consentono di ottenere informazioni cruciali per le strategie di marketing e per il miglioramento del servizio clienti offerto.

Come attivare il numero verde

Oggigiorno attivare il proprio numero verde è un’operazione semplice e veloce. Tutto quello che occorre fare è rivolgersi a un’azienda che commercializza e gestisce numeri verdi e scegliere un numero che inizia con il prefisso 800. È possibile anche acquistare un numero verde “personalizzato” ovvero composto da una sequenza di numeri facili da ricordare da parte dei clienti (numeri mnemonici).

Quando si acquista un numero verde si acquistano ore di traffico telefonico, con appositi pacchetti e operazioni che variano a seconda delle esigenze e del numero di accessori che si caricano su quel determinato numero (come ad esempio i trasferimenti di chiamata, la segreteria telefonica ecc).

Inoltre, alcune compagnie danno la possibilità di indirizzare automaticamente l’utente che chiama al numero verde a un centralino virtuale, ovvero, a una serie di domande preregistrate che a seconda delle esigenze, faranno cliccare una serie di tasti sul telefono dell’utente in modo da deviare al meglio le richieste.

Per quanto concerne i costi di attivazione e di gestione del numero verde, invece, tutto dipende dal numero dei servizi richiesti e dalla tipologia di numero che si vuole attivare.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.