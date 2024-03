Mika e Max Salo: a Simucube Discord in esclusiva questo giovedì

Mika e Max Salo si uniranno a Simucube Discord per un’esclusiva sessione di domande e risposte questo giovedì

Simucube, leader nel mondo delle corse simulate, è entusiasta di annunciare i prossimi ospiti della sessione Hot Lap Hangout. Mika Salo, ex pilota di F1, e Max Salo, figlio di Mika e pilota della serie Super Taikyu in Giappone nel 2024. Saranno entrambi ospiti del server Discord di Simucube per una sessione interattiva di domande e risposte con i fan. L’anno scorso Simucube ha introdotto il concetto di Hot Lap Hangout per il suo server Discord. Questo concetto porta a Simucube Discord visitatori entusiasti del mondo delle corse simulate e degli sport motoristici per interagire e chattare con la comunità.

Questa volta, durante l’Hot Lap Hangout, gli appassionati di sim racing e motorsport avranno l’opportunità unica di entrare in contatto con l’ex pilota di F1 Mika Salo e il pilota della serie Super Taikyu Max Salo. Durante l’evento, i partecipanti potranno fare domande, imparare dalle esperienze di entrambi i Salo nelle corse professionali e ottenere informazioni sul mondo degli sport motoristici da due professionisti esperti.

Ma quando e dove si terrà l’evento? La data è stabilita per il giorno Giovedì 14/03/2024 alle ore 5 PM UTC+2. Il tutto avverrà su Server Discord di Simucube: https://discord.gg/simucube. Per seguire l’evento è necessario essere registrati a Discord. Questo evento dimostra l’impegno di Simucube nel promuovere una vivace comunità di sim racing e nel fornire esperienze uniche ai suoi utenti. Unitevi a Simucube sul server Simucube Discord per una serata indimenticabile con Mika e Max Salo.

