System Shock Remake: svelata la data d’uscita su console!

Dopo quasi un anno, è giunta l’ora di scoprire quando sarà la data d’uscita di System Shock Remake su console. Vediamolo insieme.

Dalla pubblicazione avvenuta originariamente su PC lo scorso maggio 2023, la software house Nightdive Studios non ha rilasciato ulteriori informazioni circa l’arrivo ufficiale su console, se non attraverso una frase emblematica che la release accadrà “a tempo debito”. Successivamente, tramite alcune indiscrezioni trapelate nel mese di settembre 2023, abbiamo scoperto che la pubblicazione sulle varie console videoludiche sarebbe accaduta prima del previsto molto probabilmente, grazie all’Entertainment Software Rating Board (ESRB) che ha aggiunto nel suo catalogo proprio della versione console. Ora, finalmente abbiamo una data ufficiale. Quindi, quando avverrà il rilascio ufficiale su console di System Shock Remake? Scopriamolo insieme.

System Shock Remake: confermata la data d’uscita su console

Dopo la versione PC pubblicata a maggio, la software house si è presa del tempo nell’effettuare il porting su console. Infatti, lo scorso giugno hanno dichiarato che tutto stesse procedendo “secondo i piani” e che hanno avuto bisogno di qualche “sessione di supporto di game testing”. Tutto sembra risolto e, infatti, NightDive Studios ha annunciato che il remake arriverà il 21 maggio su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, a un anno esatto dal rilascio su PC. Il porting porterà con sé anche alcuni contenuti aggiuntivi, come per esempio il finale del gioco più esteso e una nuova protagonista femminile. Insomma, dei motivi in più che sicuramente faranno gola ai fan del titolo in questione.

