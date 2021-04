Migliori esclusive Xbox Series X/S da acquistare | Aprile 2021

Se avete acquistato da poco una Xbox Series X o la sua versione minore S, forse potreste trovare utile questa guida alle migliori esclusive disponibili sulla console. Pronti a giocare?

La scelta di una console è da sempre un grande dilemma per noi giocatori. Sin dai tempi della storica “guerra” fra Nintendo e Sega le aziende più importanti si danno battaglia a colpi di pubblicità e, soprattutto, finanziando la produzione di grandi titoli capaci di costruire l’identità di una piattaforma. Per questo la nostra guida sulle console disponibili sul mercato potrebbe tornarvi utile. Se state leggendo questo articolo, tuttavia, è già probabile che abbiate compiuto la vostra scelta, vero?

In questa guida sulle migliori esclusive per Xbox Series X ed S non vi proporremo una classifica, ma solo un elenco con i titoli che noi riteniamo più interessanti da giocare, suddividendoli per categoria e genere di appartenenza, ricordandovi che tutti i titoli dell’azienda di Redmond sono ormai disponibili sul servizio Game Pass.

Da qualche tempo, ormai, Microsoft ha deciso di sviluppare un proprio ecosistema che prevede la pubblicazione dei suoi giochi su tutte le sue piattaforme grazie al programma Play Anywhere. In questo articolo, però, vi parleremo dei titoli disponibili esclusivamente sulle console next-gen e su PC, o di quelli che danno il proprio meglio su di esse grazie alla Smart Delivery. Se vi interessa vedere quali sono i titoli disponibili anche su One, invece, potreste dare un’occhiata a questo nostro articolo.

Migliori esclusive Xbox Series X ed S: le ultime novità

Negli ultimi anni Microsoft ha saputo rimpolpare il proprio catalogo, grazie soprattutto al sempre più clamoroso Game Pass, che ha permesso l’arrivo di numerosi titoli molto validi all’interno del catalogo e tutti appartenenti a generi molto diversi. In questa guida vi elencheremo le migliori esclusive disponibili su Xbox Series X ed S, cercando di non lasciare indietro nulla.

Ripetiamo ancora una volta che ormai si parla da tempo di “ecosistema Microsoft”, visto che molti dei giochi che prenderemo in esame sono disponibili anche su PC. Questo, però, non significa che manchino opere molto valide e molto variegate, come il recentissimo The Medium, oppure il divertentissimo Battletoads, che, semplicemente, girano meglio sulle piattaforme next-gen.

Alcuni titoli, però, non possono dirsi completamente esclusivi. Ori And The Will of the Wisp, ad esempio, è uscito anche su Nintendo Switch: lo abbiamo inserito in quanto è divenuto ormai un simbolo identitario della console (e perché, a dirla tutta, non è ancora arrivato su PlayStation). Non abbiamo inserito nemmeno altri titoli prodotti da Microsoft, ma disponibili su tutte le altre piattaforme, come Wasteland 3, ad esempio, o l’ottimo The Outer Worlds.

Action, adventure… e un po’ di tutto – Migliori esclusive Xbox Series X ed S

Partito un po’ in sordina, il simulatore piratesco dai creatori di Golden Eye e Perfect Dark si è aggiornato col passare degli anni, sopravvivendo allo scorrere del tempo con tanti nuovi contenuti. L’avventura di Rare vi farà sentire dei veri pirati: scegliete il vostro personaggio, procuratevi una nave e un equipaggio e salpate! In Sea of Thieves vi aspettano tesori da ritrovare, orde di nemici da abbattere, canzoni marinaresche da cantare e tanti ricordi da condividere coi vostri compagni di viaggio, grazie alla modalità co-op del titolo! Il gioco è ottimizzato per le nuove console e può vantare un frame rate e una risoluzione migliorati.

L’ultima avventura di Bloober Team è stata recepita con giudizi molto variegati (qui la nostra recensione), ma è sicuramente una delle migliori esclusive per Xbox Series X ed S. La storia di Marianne è un viaggio nella Polonia degli anni ’90 in cui potremo visitare anche il mondo dell’aldilà, grazie ai poteri della protagonista. La particolare modalità di visione doppia ideata dagli autori è una caratteristica originale che speriamo di rivedere in un sequel che smussi i difetti della produzione. The Medium è disponibile esclusivamente sulle console next-gen e su PC, e non è un prodotto cross-platform.

Non ci saremmo mai aspettati di rivedere le rane… Ops, i rospi di Rare tornare in grande spolvero. Eppure, a distanza di più di vent’anni dall’ultimo episodio della serie, ecco che Microsoft pubblica un po’ a sorpresa un nuovo capitolo di Battletoads. Il gioco svolge sia la funzione di sequel che quella di reboot, e vede Pimple, Zitz e Rash allearsi con una vecchia nemica per affrontare una nuova minaccia. Il tutto a suon di battute, splendide scene animate e tante, tante mazzate. Battletoads spazia in continuazione da momenti in stile beat ’em up a sezioni più particolari e affini al genere dei puzzle game, con un risultato davvero convincente e divertente. Consigliatissimo soprattutto se avete un amico con cui provarlo.

Gears of War è una serie dalle tante potenzialità, come hanno dimostrato i ragazzi di Splash Damage con il loro Gears Tactics. Si tratta di una rilettura in chiave strategica del brand di The Coalition, che ripercorre le orme di Gabe Diaz, il padre di Kait, nel tentativo di sconfiggere il mostruoso Ukkon. Il risultato è molto positivo e ricorda il celebre X-Com, in una veste più brutale e violenta. Anche in questo caso il titolo è disponibile in versione migliorata sulle console next-gen.

Sviluppato da Undead Labs, State of Decay 2 è un survival profondo e originale. Non vi basterà saper maneggiare un’arma per sopravvivere all’emergenza zombie; avrete bisogno di tutto l’aiuto possibile, e per questo dovrete imparare a creare le alleanze giuste. State of Decay 2 non è solo sopravvivere; è soprattutto saper vivere in una comunità sull’orlo della disperazione e saper gestire i suoi membri nel modo migliore, anche a costo di fare sacrifici. Il titolo è disponibile in versione potenziata sulle nuove console e si fregia di diversi miglioramenti tecnici.

Tell Me Why, la nuova avventura episodica di DONTNOD, è una storia toccante sul passato di due fratelli, e affronta alcune tematiche molto delicate come la transessualità di uno dei due protagonisti. Riesce a farlo con grande eleganza, come al solito per la software house francese, grazie a dialoghi ottimamente scritti ed una direzione artistica di tutto rispetto. Non tocchiamo le vette di Life Is Strange, forse, ma la maturità nella sceneggiatura e nella caratterizzazione dei personaggi è ammirabile e conferisce ulteriore varietà all’offerta del Game Pass. Qui potete leggere la nostra recensione del primo episodio.

Il primo titolo in esclusiva sviluppato da Obsidian è, ovviamente… Un survival! Grounded ha sicuramente sorpreso la platea di appassionati, i quali si aspettavano che la software house californiana se ne uscisse con un nuovo gioco di ruolo. I risultati, tuttavia, non hanno deluso le aspettative, e ha garantito agli sviluppatori un ottimo successo, anche grazie alla sua presenza sul Pass. Su Xbox Series X ed S il gioco è ancora più bello da guardare, grazie alle performance migliorate.

The Falconeer, invece, è un coraggioso indie prodotto da una sola persona nel quale impersoneremo un falconiere, cioè un cavaliere di falchi giganti. In un mondo fantasy quasi completamente ricoperto dall’acqua, dovremo decidere con quale fazione schierarci e come guadagnarci da vivere in una mappa aperta suggestiva e affascinante. Sarà piccolo, ma vale davvero tanto, come potete leggere nella nostra recensione. Su Xbox Series X il titolo viaggia ad una velocità di ben 120 fotogrammi al secondo!

Call of The Sea è una piacevolissima avventura grafica vecchio stile ispirata ai racconti di Lovecraft. Ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione e si è trattato di una delle sorprese più interessanti di quest’anno. Siete pronti a seguire Norah alla ricerca di suo marito in un’isola sperduta?

Chiudiamo questa sezione con uno dei giochi più belli dello scorso anno. Ori and The Will Of The Wisp è riuscito ad appassionare migliaia di giocatori grazie al suo stile estetico e alla sua narrativa commovente. Non che il gameplay sia da meno. Sulle nuove console il capolavoro di Moon Studios viaggia ad una frequenza di ben 120 fotogrammi al secondo, diventando a tutti gli effetti un acquisto obbligato per qualunque possessore di questa piattaforma.

Per chi ama menare le mani e… distruggere tutto – Migliori esclusive Xbox Series X ed S

The Coalition ci propone Gears 5, nuovo capitolo della serie sparatutto Gears of War. La storia di Gears 5 seguirà quella del precedente capitolo e si focalizzerà soprattutto su Kait Diaz, una COG che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti pur di sconfiggere la minaccia e scoprire il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Da poche settimane è anche disponibile il nuovo DLC Hivebusters, molto consigliato e che abbiamo recensito qui. Il gioco è stato ottimizzato per le nuove console e riesce a raggiungere standard tecnici ancora più alti.

L’arrivo di Ninja Theory fra le scuderie di Xbox ci ha portato in dote un titolo molto particolare. Bleeding Edge è un picchiaduro a squadre che si rifà in parte a giochi come Overwatch e Paladins, declinandoli però in salsa hack and slash. La cooperazione fra giocatori sarà essenziale, visto che ogni strampalato eroe avrà caratteristiche differenti. Il design dei combattenti è davvero fuori di testa e il titolo si presta a qualche piacevole sessione di mazzate estreme. Di recente il team di sviluppo ha annunciato che non supporterà più il titolo, il quale rimane comunque perfettamente giocabile qualora vogliate provarlo, ottenendo prestazioni migliorate su Xbox Series X ed S.

Non potevamo non inserire Halo in una lista di esclusive per Xbox Series X. Ebbene, la Master Chief Collection è una raccolta contenente tutti i giochi della serie principale prima del quinto capitolo, in edizione rimasterizzata e con una splendida versione remake del secondo capitolo. Già su One il tutto era splendido da vedere, ma su next-gen sembra quasi di essere al cospetto di giochi appena usciti. Un classico senza tempo che ancora oggi è molto giocato anche in multiplayer.

In pista su Xbox One: largo ai racing game! – Migliori esclusive Xbox Series X ed S

Quando si parla di racing game ed Xbox, non si può non parlare di Forza Horizon 4, l’ultimo arrivato open-world della serie Forza. Premete l’acceleratore ed esibitevi nei vostri migliori stunt attraverso diverse e meravigliose località dell’Australia. Riuscirete a procurarvi i modelli migliori? Il gioco gode di caratteristiche tecniche avanzate su Xbox Series X ed S, apparendo dunque ancora migliore rispetto alla già splendida versione originale.

Un ecosistema variegato

Bene, eccoci giunti alla fine di questo breviario sui migliori titoli per Xbox Series X ed S. Se la precedente console di Microsoft era partita sotto una cattiva stella, ci sentiamo di affermare che la situazione sia oggi decisamente più rosea che in passato. Sull'ecosistema Xbox è possibile provare tanti titoli molto diversi fra loro capaci di soddisfare tutti i gusti. Molti di loro sono giocabili tramite l'abbonamento di Xbox Game Pass.

Quali sono i titoli che vi interessano di più? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sulle nostre pagine per essere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi e della tecnologia.