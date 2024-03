Povere creature!: Amazon apre il preorder della versione Blu-Ray del film

Amazon ha lanciato la preordinazione in versione Blue-Ray della pellicola Povere creature! che ha vinto ben 4 premi Oscar. Vediamo quanto costa

È un film che ha fatto battere il cuore a milioni di spettatori. Adesso, per Povere Creature!, Amazon ha previsto il preorder del film. Con un cast stellare che include Emma Stone e Willem Dafoe, la regia di Yorgos Lanthimos ha saputo catturare l’attenzione di tutto il mondo, guadagnandosi elogi e premi prestigiosi. La magia di questa pellicola non si limita alla sala cinematografica. L’e-commerce offre ora la possibilità di prenotare la versione Blu-Ray del film. In questo modo, tutti i suoi utenti Prime avranno l’opportunità di immergersi nuovamente nella storia di Bella Baxter, la protagonista riportata in vita dal geniale Dr. Godwin Baxter. La prenotazione è disponibile “al prezzo minimo garantito”, con uscita fissata per il 18 aprile 2024, al costo di 20,00 euro.

Povere creature!: Amazon e l’esperienza Home Cinema

Cosa significa “al prezzo minimo garantito”? Amazon assicura che, prenotando ora, i clienti pagheranno il prezzo più basso registrato sul sito tra il momento dell’ordine e la data di uscita del Blu-Ray. Un’opportunità da non perdere per chi desidera aggiungere questo capolavoro alla propria collezione. La storia di Bella, affamata di vita e conoscenza, che fugge in una rocambolesca avventura con l’avvocato Duncan Wedderburn, è un inno all’emancipazione e all’uguaglianza. Questa versione Blu-Ray non solo permette di rivivere l’emozione del film, ma include anche contenuti speciali che arricchiscono l’esperienza. Gli spettatori potranno così scoprire i retroscena e i dettagli che hanno contribuito al suo successo.

Vincitore di quattro premi Oscar, tra cui Miglior attrice e Migliori costumi, il film di Yorgos Lanthimos è un titolo davvero imperdibile per gli appassionati di cinema. Con la prenotazione sulla piattaforma e-commerce, adesso non è mai stato così vicino per coloro che non l’hanno ancora visto. Amazon aspetta i propri clienti che desiderano un’esperienza davvero unica e indimenticabile con Povere creature!. Sarebbe un vero peccato non portarsi a casa un pezzo di storie del cinema.

