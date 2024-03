BOOX Note Air3: eNote Onyx per concentrazione e appunti

ONYX International, leader nella produzione di dispositivi elettronici per la lettura di eBook, espande la gamma di tablet E Ink con il nuovo BOOX Note Air3, un taccuino in bianco e nero progettato per semplificare la presa di appunti senza distrazioni

La serie Note Air3 offre due opzioni: Note Air3 e Note Air3 C, con schermi monocromatico o a colori. Disponibile su Amazon e nel negozio ufficiale BOOX, il Note Air3 presenta uno schermo E Ink Carta 1200 da 10,3″ con 227PPI per un’esperienza di lettura nitida e senza affaticamento degli occhi.

BOOX Note Air3: un tablet E Ink avanzato per la lettura e la presa di appunti

Il BOOX Note Air3 vanta uno schermo E Ink Carta 1200 da 10,3″ con una densità pari a 227PPI, garantendo un’esperienza di lettura nitida e confortevole che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi. Grazie al display monocromatico, le distrazioni causate dai colori vengono eliminate, mentre il supporto per 17 formati di eBook assicura un facile accesso a una vasta gamma di contenuti. Progettato per favorire la concentrazione durante la lettura e la scrittura, questo tablet E Ink offre un’esperienza priva di distrazioni.

Inoltre, il BOOX Note Air3 presenta una pellicola simile alla carta che riproduce la sensazione tattile della penna sulla carta, rendendo l’esperienza di scrittura estremamente realistica. Gli strumenti completi per la presa di appunti, inclusa la ricerca per parola chiave e la conversione automatica delle note scritte a mano in testo modificabile grazie all’intelligenza artificiale, offrono una maggiore praticità e versatilità. La perfetta integrazione con file e siti web correlati permette un rapido riferimento durante lo studio o il lavoro.

Il design sottile e distintivo del BOOX Note Air3, ereditato dal suo predecessore, il Note Air2 Plus, si contraddistingue per uno spessore di soli 5,8mm e uno chassis in alluminio premium, che conferisce al dispositivo un’eleganza e una raffinatezza senza pari. Nonostante la sua sottigliezza, il BOOX Note Air3 è leggero e facile da maneggiare, offrendo un grip confortevole che facilita la scrittura e il disegno senza sforzo.

Il BOOX Note Air3 stabilisce un nuovo standard per la presa di appunti digitali grazie al suo schermo E Ink da 10,3″ e alla sua serie di caratteristiche innovative, che includono la funzione Smart Scribe per perfezionare le capacità di presa di appunti degli utenti. Inoltre, il sistema operativo Android 12 offre accesso a un’ampia gamma di app per la lettura e la presa di appunti, mentre la gestione dei file è semplificata grazie a BOOXDrop e Onyx Cloud.

BOOX Note Air3 è disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo di listino di €449, incluso lo stilo Pen Plus. Inoltre, solo sullo store ufficiale BOOX è disponibile un bundle esclusivo che include una custodia magnetica gratuita per proteggere il dispositivo durante il trasporto.

