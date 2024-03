Panasonic Lumix DC-S5AMKB è una mirrorless full-frame da portare sempre con sè, soprattutto se disponibile su Amazon con obiettivo kit con questa offerta imperdibile. Scopriamo insieme i dettagli

Panasonic Lumix DC-S5AMKB è una mirrorless che ha bisogno di poche presentazioni in quanto è uno dei prodotti più interessanti di casa Panasonic. Questa azienda sappiamo che negli ultimi anni si è distinta soprattutto nel reparto video, venendo incontro ai videomaker professionisti con la serie G e la serie S. Qui, siamo di fronte ad una Lumix DC-S5AMKB di dimensioni piuttosto compatte, molto portabile, con schermo orientabile, perfetta per i content creators.

La Panasonic Lumix DC-S5AMKB è disponibile in offerta esclusiva su Amazon con l’obiettivo LUMIX S-R2060 da 20-60 mm e batteria al prezzo di 1.399,99 € con il 7 % di sconto. Si può accedere all’offerta cliccando sul box qui sotto.

Panasonic Lumix DC-S5AMKB: in offerta esclusiva su Amazon

La Panasonic Lumix DC-S5AMKB è una mirrorless perfetta per i video con un Sensore dell’immagine CMOS da 24 MP, 96 MP HighRes-Shot e stabilizzatore d’immagine con sistema Dual Image Stabilizer 2 a 5 assi. Il sensore CMOS da 24,2 megapixel assicura un’elevata sensibilità e una qualità dell’immagine superiore nei video e nelle fotografie. Inoltre la tecnologia Dual Native ISO migliora ulteriormente le prestazioni video.

Nelle sue modalità video si possono trovare una serie di tool specifici per content creators: Per esprimere al meglio la creatività, V-Log e V-Gamut sono già preinstallate. E con oltre 14 livelli di gamma dinamica e un ampio spettro cromatico, le prestazioni non hanno nulla da invidiare ad altre fotocamere di fascia alta.

E per chi vuole sperimentare con la fotografia, mescolando anche la tecnica video, si possono sfruttare il touch del display LCD orientabile da 3″ (1.840 milioni di pixel) o il mirino LVF (Live Viewfinder) OLED. Qui, si hanno a disposizione le funzioni Timelapse e Stop-Motion che offrono numerose soluzioni creative extra, mentre le foto in alta risoluzione possono essere salvate direttamente come JPEG per immagini da 96 Megapixel estremamente dettagliate per quei momenti in cui la risoluzione è tutto.

