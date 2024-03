Motorola Moto G Power 5G (2024) e Moto G 5G (2024): ora ufficiali

Motorola Moto G Power 5G (2024) e Moto G 5G (2024) sono i due nuovi arrivati della casa ‘alata’, potenza e convenienza per tutti

Motorola ha svelato due nuovi smartphone Android: Moto G Power 5G (2024) e Moto G 5G (2024), modelli che si posizionano nella fascia media del mercato offrendo un mix di prestazioni, convenienza e funzionalità avanzate.

Moto G Power 5G (2024): un concentrato di potenza e autonomia

Il Moto G Power 5G (2024) si presenta come un dispositivo completo e potente, perfetto per chi desidera un’esperienza senza compromessi. Lo schermo LCD da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz offre una visione fluida e coinvolgente, mentre il potente SoC MediaTek Dimensity 7020 gestisce con disinvoltura qualsiasi attività. La dotazione di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD, garantisce ampia capacità di archiviazione.

La doppia fotocamera posteriore da 50 MP + 8 MP permette di catturare scatti di alta qualità in qualsiasi condizione di luce, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W e wireless da 15 W assicura un’autonomia di lunga durata. Il design elegante con scocca in pelle vegana e la resistenza all’acqua completano le caratteristiche di questo smartphone.

Moto G 5G (2024): l’essenziale a un prezzo accessibile

Il Moto G 5G (2024) rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e conveniente. Lo schermo LCD da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz garantisce una navigazione fluida, mentre il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 offre prestazioni affidabili e consumi efficienti. La dotazione di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD, è ideale per archiviare i propri contenuti.

La doppia fotocamera posteriore da 50 MP + 2 MP consente di catturare immagini nitide e dettagliate, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 18 W assicura un’autonomia di lunga durata. Il design elegante con scocca in pelle vegana completa le caratteristiche di questo smartphone.

Disponibilità e prezzi

Moto G Power 5G (2024) sarà disponibile negli Stati Uniti e in altri mercati nelle colorazioni Midnight Blue e Pale Lilac al prezzo consigliato di 299 dollari .

sarà disponibile negli Stati Uniti e in altri mercati nelle colorazioni Midnight Blue e Pale Lilac al prezzo consigliato di . Moto G 5G (2024) sarà disponibile negli Stati Uniti e in altri mercati nella colorazione Sage Green al prezzo consigliato di 199 dollari.

Al momento non è stata annunciata la disponibilità ufficiale in Italia. I nuovi Motorola Moto G Power 5G (2024) e Moto G 5G (2024) rappresentano due proposte interessanti per chi cerca un nuovo smartphone Android con un buon rapporto qualità-prezzo. Il primo offre un’esperienza completa con un potente SoC, un’ampia batteria e un design elegante. Il secondo si rivolge a chi desidera un dispositivo affidabile e conveniente, senza rinunciare alle funzionalità.

