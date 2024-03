Oggi di smart tv ce ne sono tantissime e di vario genere, ci sono le smart tv QLED, le 4K, 8K e chi più ne ha, più ne metta. Ora però vogliamo analizzare cos’è esattamente una TV OLED e soprattutto che cosa significa, quali sono i suoi vantaggi

Qui su tuttotek vi abbiamo segnalato davvero tantissime smart tv, elencandovi tra l’altro anche le smart tv OLED, come nel caso di questa smart tv LG OLED B3. Dopo avervi elencato tutte queste offerte è giusto chiedersi “ma che cos’è questo OLED?”. Ci sono tantissime smart tv oggi che regalano una visione e una spettacolarità che ormai è diventata la norma, ma comunque ci sono delle differenze rispetto alle altre tv. Cerchiamo quindi di capire cos’è questa tecnologia, cosa fa e quali sono i suoi vantaggi.

Organic Light-Emitting Diode | Cos’è una tv OLED?

La tecnologia OLED, ovvero la Organic Light-Emitting Diode è una tecnologia che sfrutta i diodi organici per emettere luce e riprodurre le immagini sullo schermo. Praticamente la tecnologia OLED sfrutta autonomamente i diodi per regalare una esperienza visiva più realistica, anche quando ci sono scene scure. Anche se la smart tv è accesa, così come alcun diodi, altri invece rimarranno spenti appunto per donare quel senso di realismo all’immagine. Senza contare che questi consumano anche pochissima energia. Oggi ci sono due tipi di tecnologie OLED, ovvero a matrice passiva e a matrice attiva. Quella più venduta sul mercato è quella con la matrice attiva, che regala dei neri perfetti e aggiunge il realismo a tutti i programmi che vediamo. Un pannello OLED è formato da quattro stati primari: il substrato, che funge da base strutturale, l’anodo, che attira gli elettroni, il catodo, che invece li emette e infine lo strato organico nel mezzo. In questo strato ci sono gli elettroni che fanno vari incastri e lavorano per emettere luce all’immagine.

I vantaggi | Cos’è una tv OLED?

I vantaggi che possiamo trovare nelle tv OLED sono tantissimi, ma il primo che vogliamo elencare è l’enorme quantità di risparmio energetico che queste tv hanno. Infatti i diodi hanno bisogno di pochissima elettricità per mettersi in funzione, cosa che ci permette quindi di risparmiare davvero molto sulla bolletta della luce in confronto a molte altre smart tv. Inoltre c’è da dire che, siccome i diodi funzionano autonomamente, rendono anche le immagini più realistiche. Grazie all’intelligenza artificiale, questi si accendono e si spengono autonomamente a seconda del tipo di scena che gira sullo schermo. Un’altra cosa interessante e da non sottovalutare è che i diodi regalano anche una visione perfetta da ogni angolo da cui si guarda la scena. C’è il design ultra sottile e leggero, che le rende estremamente agibili, facili da attaccare al muro, molto leggere ed eleganti, ideali per ogni tipo di superficie. Infine parliamo dell’input lag, che è davvero reattivo e veloce, i comandi rispondono istantaneamente ed è ideale anche e soprattutto per giocare ai videogiochi.

La durata dell’OLED

Se vai in giro su internet, leggerai alcuni miti legati alla durata della tecnologia OLED. La LG, comunque, unico produttore di pannelli OLED, ha assicurato che il ciclo di vita delle smart tv OLED va oltre le 50.000 ore. Questo significa che, se guardi la tv per sei ore al giorno, la smart tv ti durerà per 22 anni. LG ha pensato anche al rischio do stampaggio burn-in e di persistenza dell’immagine. Ha una tecnologia che non solo protegge lo schermo da eventuali danni, ma ha anche un sistema di auto-riparazione per cancellare ogni immagine sovraimpressa.

