Nel mondo dell’elettronica e dei dispositivi in generale, ci sono, tra le varie smart tv OLED, 4K, 8K e chicchessia, ci sono anche le smart tv QLED. Ma nello specifico che cos’è una smart tv QLED? Scopriamolo insieme in questa guida

Nel mondo di oggi, le nostre case sono completamente avvolte dalla tecnologia, ce ne sono davvero di tutti i tipi, che siano console, purificatori d’aria, aspirapolveri, qualunque cosa ti venga in mente è tecnologico. Ma ci sono alcune domande per cui magari vorresti avere una risposta, tipo cos’è una tv QLED. Qui su tuttotek, tra le offerte, ne abbiamo segnalate davvero tantissime, ad esempio questa smart tv QLED 4K, ma è lecito chiedersi che cos’è e cos’ha di diverso dalle altre smart tv questa tecnologia. Lo scopriremo insieme proprio ora in queste breve guida.

Quantum Dot | Cos’è una tv QLED?

Una smart tv QLED è un televisore che è munito di una tecnologia Quantum Dot. Okay, ma cos’è quindi un Quantum Dot? Semplicemente è un materiale semiconduttore puntiforme attraverso il quale questi punti producono luce di colore diverso, questo dipende dalla dimensione delle particelle. Più la particella è grande, più rosso sarà il suo colore, mentre la particella più piccola sarà di un colore blu. Si tratta di punti che possono emettere luce colorata con estrema precisione, poiché la dimensione delle particelle cambia molto velocemente, a una velocità quantistica, creando quindi delle luci precise ed efficienti. Cosa significa quindi? Più l’emissione della luce è precisa e più l’immagine sembrerà realistica.

Realismo in un’immagine | Cos’è una tv QLED?

Quello che ha di speciale la tecnologia QLED è che dona una luminanza che rende le immagini molto realistiche, come se stessi guardando il mondo creato nel tuo film o nella tua serie tv preferita per come apparerebbe per davvero. Queste immagini sono più realistiche grazie proprio alla luminosità, che riesce quindi ad aggiungere maggiori dettagli alle immagini, sia sugli angoli più luminosi che quelli più scuri, dando così l’impressione di star guardando la realtà attraverso una finestra. Mettici pure che, oltre alla tecnologia Quantum Dot, c’è anche la risoluzione HDR (High Dynamic Range). Con questa, la tecnologia Quantum Dot risulta migliorata, rendendo le immagini molto nitide e piene di dettagli. L’effetto della luminosità sulla qualità complessiva del colore è semplice. Ad esempio, lo0 spettro del colore rosso è costituito da tutta una gamma di rossi chiari e scuri e i TV QLED riescono a esprimere la gamma di colori in modo migliore. L’uso del QLED, insieme ad altre tecnologie di formazione del nero come il Direct Full Array, da una qualità più alta e un’esperienza visiva più realistica.

Che grafica!

Molte persone in giro per il web hanno pubblicato delle recensioni e delle opinioni che sottolineano proprio la qualità dell’immagine. Questa è ovviamente la prima caratteristica che risalta all’occhio quando si guardano le immagini sullo schermo. Molti dicono che è, appunto, come guardare fuori dalla finestra, per l’incredibile realismo che la tecnologia Quantum Dot regala. Questo ci sembra un ottimo motivo che spingerebbe i potenziali clienti ad acquistare una smart tv QLED.

