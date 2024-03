Il rapporto tra Newey e Horner sull’orlo del baratro

Abbiamo parlato fino allo sfinimento del caso di Christian Horner e non c’è di certo da sorprendersi, il suo è stato uno scandalo davvero grosso che nessuno dimenticherà. Dopo questo scandalo, il rapporto tra Newey e Horner è sempre più critico

Alla fine della fiera Christian Horner l’ha fatta franca, specialmente perché dopo le accuse, la ragazza è stata licenziata e il team principal ha continuato a lavorare come se niente fosse. Una mossa da parte della scuderia del Toro che ha fatto discutere parecchio sui social, specie da parte di altre dipendenti donne di altre scuderie. Ovviamente, però (e per fortuna, diremmo) ci saranno delle gravi conseguenze anche per Christian Horner per questo caso di molestia sessuale. Dopo questo evento, infatti, il team principal ha iniziato a scontrarsi anche contro Jos Verstappen, che continua a precisare che, con lui al comando, la Red Bull crollerà. Non è un’ipotesi impossibile, anzi, con la reputazione che Horner si è fatta ora, sarebbe strano il contrario. Ma c’è molto altro dietro, Horner infatti affronterà un altro temibile avversario con il quale i rapporti ora non sono dei migliori, ovvero Adrian Newey.

Christian Horner e Adrian Newey: rapporto incrinato a causa del budget cap

Ma cos’è che ha portato il rapporto tra Christian Horner e Adrian Newey ad incrinarsi? Molti sono ad ipotizzare che la ragione sia dovuta al fatto che Horner voglia relegare Newey al progetto Hypercar RB17 per dei motivi legati al budget cap. Dal 2026 il regolamento della FIA relativo al tetto delle spese non accetterà più l’inserimento di stipendi part-time. Se un dipendente lavora anche solo il 10% delle ore richieste, allora riceverà il 100% del salario. I tre stipendi più onerosi sono esclusi, ma in Red Bull le figure apicali sono davvero molte, specialmente quando si pensa che Horner e Newey abbiano il ruolo di Director. Questa mossa indicherebbe che Horner voglia togliersi di mezzo Newey spostandolo su un altro progetto, ma questa sarebbe una mossa falsa che invece porterebbe Newey a spostarsi direttamente in un’altra scuderia. Alcuni pensano che raggiungerà Lewis Hamilton nella Ferrari, ma è tutto da vedere.

