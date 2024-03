Percezione del tempo e sensazione del tatto: scoperta una connessione

Gli scienziati hanno scoperto che la parte del cervello responsabile della sensazione del tatto è coinvolta anche nella percezione del tempo

La percezione del tempo è un fenomeno affascinante che coinvolge il nostro cervello in modi sorprendenti. Recentemente, gli scienziati hanno fatto una scoperta interessante: la stessa parte del cervello che ci permette di sentire il tatto è coinvolta anche nella percezione del tempo. La corteccia somatosensoriale, l’area del cervello responsabile della sensazione del tatto, è stata identificata come la struttura chiave coinvolta nella percezione del tempo. Questo è il risultato di ricerche condotte presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, guidate dal dottor Mathew Diamond e pubblicate sulla rivista Nature Communications. Grazie all’utilizzo dell’optogenetica, una tecnica che manipola l’attività neuronale attraverso la luce, gli scienziati sono riusciti a studiare i meccanismi neurali legati alla percezione del tempo nei topi. Questa tecnica ha permesso loro di identificare i legami tra la percezione sensoriale e la sua durata, aprendo la strada alla comprensione dei complessi meccanismi che regolano il nostro senso del tempo.

Tempo e sensazione del tatto: la rete neuronale

Contrariamente alla credenza comune, la percezione del tempo non è controllata da un singolo centro nel cervello, ma è il risultato di una rete diffusa di aree cerebrali con funzioni diverse. Questo è ciò che emerge dai risultati dello studio condotto dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. La corteccia somatosensoriale, dunque, emerge come componente cruciale di questa rete neuronale.

L’utilizzo della luce nell’optogenetica ha rivelato un legame diretto tra l’attività neuronale e la percezione del tempo. Attraverso l’analisi dei dati ottenuti, è stato possibile costruire modelli matematici che indicano i possibili meccanismi cellulari coinvolti nella percezione del tempo. Secondo il dottor Diamond, la scoperta dell’interconnessione tra la percezione del tempo e la sensazione del tatto sottolinea la complessità e l’interdipendenza delle nostre esperienze sensoriali. I neuroni corticali possono generare due esperienze sensoriali distinte, mettendo in evidenza quanto strettamente legati siano il nostro senso del tempo e il tatto.

