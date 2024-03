Drive the Future: la scuola guida digitale è il futuro

Per poter guidare un’auto c’è bisogno della patente e la patente la si guadagna frequentando la scuola guida. Ma considerando gli orari della scuola che possono essere scomodi per alcuni, c’è un progetto che vuole rendere la scuola guida digitale il futuro dell’apprendimento

La sicurezza stradale è la prima cosa e per impararla c’è bisogno di frequentare corsi appositi che riguardano sia la parte teorica che la parte pratica. Questo è quello che si fa sempre nella scuola guida, obbligatoria secondo il regolamento della Motorizzazione civile per poter ottenere la licenza di guida e poter girare per le strade delle nostre città in tutta sicurezza. Con il passare degli anni, tutto si evolve e tutto cambia, in meglio o in peggio dipende dal punto di vista delle persone. Fatto sta che le aziende diventano sempre più digitali, così come il mondo intero. Un altro aspetto delle nostre vite che sta per cambiare è nel settore degli studi del codice stradale, questo con la scuola guida digitale. Anche lo studio sta per digitalizzarsi grazie al progetto Drive the Future di Sermetra Holding.

Come la scuola guida diventa digitale

Il progetto di Sermetra Holding, Drive the Future, prevede che lo studio dei futuri automobilisti diventi più facile e accessibile. Con questo cosa si intende? Sappiate che la digitalizzazione rende tutto molto più rapido e comodo per la popolazione. Ciò che prevede il progetto è infatti quello di accedere ai materiali didattici in qualsiasi momento, cosa che permetterà agli studenti di studiare anche al di fuori dell’orario lavorativo delle scuole guide. Ma le sorprese non finiscono qui, perché nel progetto sono previste anche delle simulazioni di guida, oltre ovviamente anche ai test teorici e pratici. Un modo davvero intelligente di mettere in pratica sia la teoria che la pratica, ma soprattutto in totale sicurezza. Semetra tiene molto alla sicurezza stradale, ecco perché ha voluto mettere in atto questo progetto e permettere a tutti di studiare per bene il codice stradale e imparare a guidare in tutta sicurezza.

