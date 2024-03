Lazio-Udinese: dove vedere la partita?

Il lungo fine settimana è in dirittura d’arrivo ed è sul punto di presentare il posticipo: ecco dove vedere Lazio-Udinese

I diritti tv sono un punto fisso per questo nuovo mondo, quello del calcio tecnologico. La Serie A, ad esempio, è suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò evidenzia un vantaggio per le società, d’altro canto appare un vero e proprio lato negativo per gli utenti, che si trovano dunque costretti a cercare molte informazioni in previsione delle gare di interesse. Il seguente articolo ha così un intento chiaro e preciso: spiegare dove vedere Lazio-Udinese e quelle che potrebbero essere le probabili formazioni.

La giornata 28 è allora pronta a concludersi con il consueto Monday night, per punti che farebbero comodo ad entrambe tra Europa e salvezza.

Dove vedere Lazio-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In nona posizione in classifica con 40 punti, la Lazio deve scendere in campo con il giusto spirito, dato che nelle ultime cinque uscite ha toccato ben tre ko e due vittorie. Per Sarri il treno Europa inizia a sfuggire. Al diciassettesimo posto compare l’Udinese con appena 24 punti, arrivando da una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, ad una sola lunghezza dalla retrocessione. Anche Cioffi è chiamato a rispondere presente. Scopriamo allora dove poter vedere Lazio-Udinese, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è ritagliata un posto rilevante all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può trasmettere l’intero palinsesto del campionato di Serie A. Il servizio presenta anche le gare di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’app da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà effettuare pochissime azioni, come cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte evidenzia un quadro del tutto diverso. Per la Serie A ci sono tre sfide in programam per ogni giornata, mentre il campionato femminile può contare l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match delle compagini estere e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si estende a numerosi altri sport, quali NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, potendo cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, passiamo allo snodo principale: Lazio-Udinese sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 11 Marzo, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Olimpico di Roma. Si rammenda l’importanza di essere in possesso di una VPN per non subire le insidie di internet.

Lazio-Udinese, probabili formazioni

Il posticipo di Serie A metterà a confronto due squadre diverse.

Ecco di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Giannetti, Perez; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.

Chi delle due riuscirà ad avere la meglio? Dateci il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi le news sul mondo social e web.