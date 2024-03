Elon Musk VS Donald Trump sulle auto elettriche

L‘argomento delle auto elettriche è da tempo un argomento molto acceso che fa discutere i grandi personaggi del mondo della politica e dell’economia. Questa volta la discussione sulle auto elettriche c’è stata tra Elon Musk e Donald Trump

Un argomento molto delicato quello delle auto elettriche, che ha portato spesso e volentieri personaggi politici ad insultare il settore oppure ad appoggiarlo a seconda della linea di pensiero di ciascuno di loro. Ad esempio c’è stato Matteo Salvini, che ripudia le auto elettriche e le ritiene addirittura inutili e incapaci di fare il proprio dovere di trasportare le persone da un posto all’altro. Ma questa volta la discussione c’è stata tra due persone che sono proprio fuori dal comune. I contendenti in questione sono il CEO di Tesla, Elon Musk, che ad oggi è l’uomo più ricco del pianeta, e poi c’è l’ex presidente americano che riesce a influenzare la mente anche di altri popoli, Donald Trump.

Il diverbio tra Elon Musk e Donald Trump sulle auto elettriche

Come ci si aspetta sempre da un personaggio come Donald Trump, questi cambia idea continuamente a seconda di ciò che gli conviene. Questo diverbio con Elon Musk sulle auto elettriche non è una cosa nuova, negli anni passati c’è stata più volte e agli inizi anche piuttosto accesa, visto che Trump considerava le auto elettriche come uno spreco di denaro e risorse. Questo perché gli Stati Uniti non hanno ancora abbastanza energia per rendere il futuro del popolo elettrico al 100%. All’epoca, quando Trump diventò il 45° presidente, Elon Musk non votò per lui. Non ci sorprende, visto che confida nelle auto elettriche e nei suoi costruttori cinesi, cosa che Trump non ha mai approvato. Ma ora che ci sono le nuove elezioni e The Donald vuole ottenere quanti più consensi possibili, sta cercando di ottenere anche la grazia di Elon Musk. Avere il settore delle auto a sostenerlo sarebbe una grande mano in più, ma Elon Musk non è convinto dell’idea. Non possiamo fare altro che aspettare per vedere cosa succederà.

