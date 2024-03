In questo articolo scopriremo come funziona la conversione automatica da EAN ad ASIN per caricare listini prodotti su Amazon

Se stai cercando una soluzione per caricare i prodotti su Amazon tramite ASIN, con Connecteed puoi gestire e automatizzare l’intero processo di conversione degli EAN e caricamento degli articoli sulla piattaforma. Navigare attraverso il vasto ecosistema di Amazon richiede una gestione dettagliata degli identificatori dei prodotti, e uno degli strumenti chiave per semplificare questo processo è la conversione automatica dei codici EAN in ASIN. Questa operazione, resa possibile dai ConnecTools di Connecteed, offre una soluzione efficiente e precisa per i venditori che desiderano caricare listini prodotti su Amazon in modo rapido ed efficace.

Codice EAN e codice ASIN: cosa sono e come si differenziano

Il codice EAN (European Article Number) è un identificatore globale assegnato dai produttori ai loro prodotti. Questo codice consente di distinguere univocamente ogni articolo all’interno di una vasta gamma di prodotti. Il codice europeo degli articoli (EAN) o GTIN è un elemento presente su praticamente tutti gli oggetti in vendita.

Questo identificativo viene stampato direttamente sulla confezione, spesso accanto a un codice a barre, o applicato al prodotto mediante un adesivo. Il codice a barre riveste un’importanza cruciale nei sistemi di registrazione delle transazioni alle casse. Un esempio è:

D’altra parte, il codice ASIN (Amazon Standard Identification Number) è un codice esclusivo di Amazon che identifica specificamente un prodotto all’interno della piattaforma. Mentre l’EAN è assegnato dal produttore, l’ASIN è specifico per il mondo di Amazon, facilitando l’identificazione e la gestione dei prodotti sulla piattaforma. Gli ASIN sono identificatori di prodotto distintivi, formati da 10 caratteri, che agevolano la ricerca e l’individuazione di articoli specifici sia per gli acquirenti che per i venditori.

Questi codici possono comprendere combinazioni di cifre e lettere. L’ASIN di un articolo è rintracciabile nella sezione delle informazioni sul prodotto all’interno della piattaforma di Amazon, come nell’immagine che segue.

Per esempio, è possibile identificare l’ASIN di un paio di scarpe da ginnastica Nike, come nell’immagine, con il codice B0831X1B7F.

Come effettuare la conversione EAN to ASIN in pratica

Connecteed semplifica il processo di conversione da EAN a ASIN attraverso il suo ConnecTool dedicato “EAN vs ASIN”, associando l’EAN fornito, al corrispondente ASIN del singolo prodotto. Ecco come è possibile effettuare questa conversione in modo pratico:

1.Accedi al tuo account Connecteed

Dirigiti sull’applicazione di Connecteed, dopo aver creato un account cliccando sul tasto “Attiva Demo” presente su Connecteed , successivamente accedi con le credenziali ottenute nel tuo spazio personale.

2.Stabilisci una connessione tra Connecteed e Amazon tramite API

Per stabilire una connessione tra Connecteed e il proprio account su Amazon Seller Central, si fa uso di una chiave API fornita da Amazon. La chiave API funge da ponte, consentendo a Connecteed di comunicare in modo fluido con la piattaforma. Il processo di autorizzazione è semplice: accedere all’account di Seller Central di Amazon, navigare nelle impostazioni e trovare la sezione “Informazioni sull’account”. All’interno di questa pagina, selezionare “gettone venditore” e copiare il codice fornito.

Amazon facilita il processo di autorizzazione per consentire a un’applicazione esterna di connettersi al pannello di vendita. Una volta copiata la chiave, è sufficiente passare a Connecteed seguendo questo percorso:

Profilo > Connessioni > Aggiungi.

A questo punto, è possibile inserire un nome che faciliti l’identificazione della chiave, specificare il paese di vendita e incollare l’ID precedentemente copiato da Amazon. Infine, premere il pulsante “Salva” per completare l’intero processo.

3.Dirigiti e usa ConnectTool

Fatto questo, non ti resta che fare uso della funzionalità di Connecteed per la conversione dei codice EAN in ASIN. Per farlo, ti basta cliccare in alto a destra sulla icona del tuo profilo e, nel menù a tendina visibile, premere sulla voce “Connect Tools”. In alternativa, puoi anche visitare il link /tools/ean_conversion sulla app di Connecteed per accedere direttamente alla pagina dello strumento.

Nella nuova pagina che si apre, devi poi cliccare sul box “Conversione EAN/ASIN” per avere accesso alla fase di conversione. Successivamente, ti basta selezionare la connessione ad Amazon creata precedentemente tramite API e, nella casella di testo sottostante, inserire la lista dei codici EAN a tua disposizione che intendi convertire in ASIN.

Per concludere il processo, basta cliccare sul pulsante sottostante per avviare il processo di conversione.

Il ConnecTool consente di eseguire la conversione sia per singoli prodotti che per elenchi multipli, adattandosi ad esigenze specifiche. Dopo aver inserito i codici EAN, il ConnecTool restituirà in modo rapido e preciso i corrispondenti codici ASIN associati su Amazon. Questi codici possono essere utilizzati direttamente per il caricamento dei prodotti sulla piattaforma.

Vantaggi della conversione con Connecteed da EAN ad ASIN

La conversione automatica da EAN a ASIN offre vantaggi pratici significativi:

risparmio di tempo: il processo rapido ed efficiente consente di risparmiare tempo prezioso nella gestione degli inventari su Amazon;

precisione e affidabilità: elimina il rischio di errori manuali, garantendo che i codici siano accurati e affidabili.

automazione Avanzata: su richiesta, contattando il reparto commerciale con l’IT Connecteed, è anche possibile generare suite di API per automatizzare completamente il processo di conversione, ideale per venditori con grandi volumi di prodotti.

Concludendo, la conversione automatica dei codici EAN in ASIN tramite Connecteed rappresenta un passo fondamentale per semplificare il caricamento dei listini prodotti su Amazon. Questo strumento permette ai venditori di concentrarsi sullo sviluppo del loro business, garantendo nel contempo una gestione efficiente e accurata dei prodotti sulla piattaforma di e-commerce più grande al mondo.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.