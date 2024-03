Samsung Galaxy M15 5G: ufficiale con 6000mAh

Sbarca in Iraq e in altre regioni il nuovo Samsung Galaxy M15 5G con display AMOLED e batteria da 6000mAh

Dopo il Galaxy A15 e il Galaxy F15, Samsung amplia la sua gamma di smartphone di fascia media con il lancio del Galaxy M15 5G in Iraq e in altre aree. Il nuovo dispositivo si presenta come un’evoluzione del modello precedente, offrendo un display AMOLED con refresh rate a 90Hz, una seconda fotocamera posteriore da 50MP e una batteria da 6000mAh.

Scheda tecnica del Samsung Galaxy M15 5G

Display: AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate a 90Hz e luminosità di 800 nit

AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate a 90Hz e luminosità di 800 nit Processore: MediaTek Dimensity 6100+ octa-core da 2,2GHz

MediaTek Dimensity 6100+ octa-core da 2,2GHz Memoria: 4GB di RAM e 128GB di storage espandibile

4GB di RAM e 128GB di storage espandibile Fotocamera posteriore: tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, ultra grandangolare da 5MP e macro da 2MP

tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, ultra grandangolare da 5MP e macro da 2MP Fotocamera frontale: 13MP

13MP Batteria: 6000mAh con ricarica rapida da 25W

6000mAh con ricarica rapida da 25W Sistema operativo: Android 14 con One UI 6

Android 14 con One UI 6 Sicurezza: sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione

sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione Connettività: 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS

5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS Colori: Gray, Dark Blue e Light Blue

Un display più fluido e luminoso

Il Galaxy M15 5G sfoggia un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90Hz. La luminosità di 800 nit garantisce una buona visibilità anche in ambienti luminosi, mentre la tecnologia Vision Booster ottimizza automaticamente i colori in base alle condizioni di luce.

Prestazioni e fotocamere di Samsung Galaxy M15 5G

Il cuore pulsante del dispositivo è il chipset MediaTek Dimensity 6100+, un octa-core da 2,2GHz supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. La batteria da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W assicura un’autonomia di tutto rispetto.

Il Galaxy M15 5G vanta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, un sensore ultra-grandangolare da 5MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale da 13MP permette di scattare selfie di alta qualità.

Software e connettività

Lo smartphone è basato su Android 14 con interfaccia utente One UI 6. Samsung ha promesso quattro aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza, garantendo un’esperienza software duratura e sicura.

Il Galaxy M15 5G offre connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, jack audio da 3,5mm e ricevitore GPS assistito. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali è integrato nel tasto di accensione. Il design elegante e moderno è disponibile in tre colorazioni: Grigio, Blu Scuro e Blu Chiaro.

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy M15 5G:

Al momento, Samsung non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità del Galaxy M15 5G per il mercato italiano. Ci aspettiamo di ricevere maggiori informazioni nelle prossime settimane.

Che ne pensate dello smartphone Samsung? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!