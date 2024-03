X-Men ’97: il creatore licenziato alla vigilia della premiere

Beau DeMayo, creatore del sequel animato sui mutanti Marvel, X-Men ’97, non è più coinvolto nella promozione dello show che debutterà su Disney Plus

Il sito The Hollywood Reporter scrive che, nei primi giorni della scorsa settimana, Marvel Studios e Beau DeMayo hanno concordato di chiudere la loro collaborazione. La sua mail all’interno della società è stata di conseguenza disattivata, e la crew avvertita che egli non fa più parte del progetto. L’account Instagram del creatore, che forniva aggiornamenti sulla serie di animazione, è stato cancellato. Inoltre, DeMayo non prenderà parte alla premiere della serie prevista per domani.

Nessun dettaglio sui motivi del licenziamento è stato reso noto. I Marvel Studios non hanno voluto commentare la notizia. DeMayo era un veterano della major, avendo anche lavorato allo show live-action su Moon Knight e aiutato nella stesura della precedenti bozze della sceneggiatura di Blade.

X-Men ’97: il licenziamento a sorpresa del creatore

I membri dello staff sono stati aggiornati della cosa via mail, ma al momento né Marvel né DeMayo hanno rilasciato dichiarazioni per quanto riguarda i motivi della separazione: un nuovo e inaspettato terremoto, insomma, in un anno che per gli Studios si sta rivelando tutt’altro che semplice. Eppure la nomina di DeMayo è stata annunciata da Marvel nel novembre 2021 con un certo entusiasmo, poiché lo scrittore portava la sua identità di uomo nero e gay nel progetto. Aveva sottolineato in interviste come la sua esperienza di crescita come figlio adottivo di genitori bianchi con una sorella coreana lo avesse reso particolarmente vicino ai personaggi degli X-Men e alle loro lotte per essere accettati dalla società.

X-Men ’97 presenta le voci del cast originale di X-Men: The Animated Series insieme a nuovi membri. La serie debutterà il 20 marzo su Disney+. Nonostante il licenziamento di DeMayo, X-Men ’97 dovrebbe arrivare fra una settimana in streaming senza grandi intoppi.

