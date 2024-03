Smartwatch Idealroyal P66: offerta Amazon per la festa del papà

Stai per caso pensando di regalare un orologio a tuo padre? Perché invece non gli fai un bel regalo tech con questo Smartwatch Idealroyal P66 in offerta su Amazon per la festa del papà?

Molto tradizionale la scelta di regalare un orologio a tuo padre, ma se ti dicessimo che invece puoi regalargli un bellissimo e funzionale smartwatch? Non è un semplice orologio, regalandogli questo gli darai sia un orologio che un assistente virtuale, tutto in una singola mossa. Al giorno d’oggi gli smartwatch sono sempre più di uso comune ed è diventato, nel corso degli anni, un regalo sempre più apprezzato. Quello che ti segnaliamo oggi è sicuramente uno smartwatch di ottima qualità e tantissime funzioni. Questo dispositivo è di marca Idealroyal e ha tutto quello di cui tuo padre potrà mai aver bisogno, rendendolo degno di entrare nella lista dei migliori smartwatch da acquistare. Oggi trovi in offerta su Amazon lo smartwatch Idealroyal P66 alla modica cifra di 22,99 euro invece di 25, un piccolo risparmio.

(in offerta su amazon.it) IDEALROYAL P66 Smartwatch con Chiamate, 1,85" Orologio Smartwatch Uomo Donna, Orologio Fitness con Misura Pressione Contapassi Cardiofrequenzimetro SpO2, IP68 Impermeabile Smart Watch per iOS Android 【Effettuare/Rispondere Alle Chiamate e Ricevere Messaggi】Lo orologio smartwatch donna è dotato di un microfono e di un altoparlante hi-fi integrati ed è possibile effettuare o ricevere chiamate attraverso l'orologio dopo aver collegato il bluetooth. È possibile sincronizzare i contatti con l'orologio tramite l'app. È anche possibile ricevere messaggi di testo e messaggi APP dal telefono sull'orologio, in modo da non perdere chiamate e messaggi importanti durante l'attività fisica.

Tutte le funzioni dello smartwatch Idealroyal P66 in offerta su Amazon

Come dicevamo prima, questo smartwatch fa molte cose. Innanzitutto, e questa è la cosa più importante, può essere collegato allo smartphone tramite Bluetooth per poter ricevere messaggi e chiamate direttamente sul polso. Una comodità non da poco, perché per rispondere basta un semplice click, così come per rispondere ai messaggi anche con un comando vocale. La batteria poi è impeccabile, una durata spaventosa, di ben 7 giorni e i tempi di ricarica della batteria sono solo di 2 ore. Oltre ai messaggi e alle chiamate, tuo padre potrà anche fare esercizi di respirazione, allenarsi e controllare il battito cardiaco per tenersi sotto controllo. Delle funzioni davvero ottime che, specialmente per qualcuno a cui piace lo sport, risultano molto utili. Non solo, è anche a prova di acqua, quindi se si bagna di acqua o sudore, lo smartwatch rimarrà integro e funzionale. Lo smartwatch è compatibile sia per iOS che per Android

Un'offerta Amazon sullo smartwatch Idealroyal P66 davvero imperdibile per la festa del papà, non trovi?