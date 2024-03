MultiVersus: confermata la data di uscita ufficiale

A volte ritornano, e stavolta sul serio: MultiVersus ha una data di uscita, dopo averci fatto volare con l’early access lo scorso anno

Per essere precisi, quella apertasi nel 2022 era un’open beta, ma dopo la chiusura dei server per quasi un anno abbiamo la conferma che MultiVersus tornerà, con una data di uscita definitiva. L’alternativa free-to-play ai platform fighter più blasonati (tipo Super Smash Bros. Ultimate, che da queste parti apprezziamo particolarmente) targata Warner Bros. Games ha diviso il pubblico. Da un lato soffriva di server zoppicanti, di monetizzazione eccessiva e di progressi col contagocce; d’altro canto, però, il titolo si è dimostrato molto popolare per la particolare formula basata sugli scontri a coppie. Ora, WB Games e Player First Games hanno annunciato che il gioco tornerà in via definitiva.

La data d’uscita di MultiVersus

Non c’è bisogno di nascondersi dietro un dito: se avete visto il video qui sopra, saprete già che la data di uscita fissata per MultiVersus sarà il 28 maggio. Il gioco tornerà con non pochi cambiamenti ed aggiunte, come vi aspettereste dopo un periodo di assenza tanto prolungato. Per iniziare, il motore grafico ora è l’Unreal Engine 5. In quanto al netcode, ora ci aspetta quella che il co-fondatore di Player First Games Tony Hyunh ha definito “un’esperienza online di prim’ordine”. I contenuti inediti comprendono nuovi lottatori, come le Superchicche di Cartoon Network, con tanto di arena (Townsville, nel caso). Anche l’eponimo Laboratorio di Dexter farà capolino come scenario. Migliorie al roster (compresi i combattenti già presenti) a parte, una nuova modalità PvE “introdurrà nuove modalità di gioco e ricompense uniche.” Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Series S.

