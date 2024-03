Google Pixel 8a: arrivano le statistiche sulla batteria!

La nuova estensione per la batteria introdotta con Android 14 sarà disponibile solo su Google Pixel 8a e modelli futuri

Tra gli smartphone più attesi di questo inizio anno c’è senza dubbio Google Pixel 8a, il nuovo modello di fascia media che il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare tra un paio di mesi.

Nelle ultime settimane, diverse indiscrezioni hanno acceso la curiosità degli appassionati, svelando alcune delle possibili caratteristiche del dispositivo. Tra queste, una delle più interessanti era senza dubbio la nuova estensione per le statistiche della batteria, introdotta con l’aggiornamento ad Android 14 QPR1.

Google Pixel 8a: funzionalità interessante ma effimera

L’estensione permetteva agli utenti di monitorare il numero di cicli di ricarica e la data di produzione della batteria, informazioni preziose per valutare lo stato di salute del componente e la sua capacità di mantenere la carica nel tempo. Tuttavia, con l’aggiornamento di marzo, la funzione è misteriosamente scomparsa dai Pixel esistenti.

Google chiarisce la situazione

Fortunatamente, Google ha prontamente chiarito la situazione: la scomparsa della nuova estensione per la batteria non è un bug o un problema tecnico, ma un comportamento previsto. Come precisato dal colosso di Mountain View, la pagina con le statistiche avanzate della batteria non è mai stata pensata per essere visualizzata sui dispositivi già in commercio.

Google Pixel 8a: statistica riservata ai modelli futuri

Il supporto per questa nuova funzionalità è stato integrato in Android 14 QPR1 con l’obiettivo di renderla disponibile solo sui nuovi modelli, a partire da Google Pixel 8a.

Il nuovo smartphone di fascia media dovrebbe infatti essere dotato di una batteria più capiente rispetto al predecessore e le statistiche avanzate potrebbero fornire informazioni ancora più utili agli utenti.

Conclusioni

Non è chiaro il motivo per cui Google abbia deciso di mostrare la funzionalità sui Pixel esistenti, anche se è possibile che si sia trattato di un errore involontario. Inoltre, non è da escludere che Google intenda migliorare la funzione in futuro, magari aggiungendo informazioni ancora più precise sullo stato della batteria e sulla sua efficienza.

Non ci resta che attendere per scoprire se Google deciderà di migliorare la funzionalità e di renderla disponibile anche sui dispositivi già in commercio.