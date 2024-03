Al giorno d’oggi, in giro per il web, ci sono tantissimi streamer di Twitch che vengono sponsorizzati e guadagnano soldi giocando ai videogiochi e mettendosi in mostra. Per farlo, ovviamente, bisogna sapere come creare un canale Twitch

Quanto è bello giocare? Ma soprattutto, quanto è bello guadagnare divertendosi? Sembra una cosa impossibile, eppure in realtà è una cosa fattibile guadagnare soldi giocando ai tuoi videogiochi preferiti. Ovviamente devi saperci fare, devi saper intrattenere, ma prima di tutto devi sapere prima come creare un canale Twitch. Twitch è una delle piattaforme più amate dai giocatori, insieme a Discord, che al contrario è un sito di messaggistica, sia scritta che vocale, con cui giocare insieme ai vostri amici. In merito a questo, abbiamo scritto una guida per principianti su come usare Discord. Ma ora concentriamoci su Twitch, nello specifico concentriamoci sul creare un canale.

Iscriviti | Come creare un canale Twitch

Ovviamente, come di consueto, per poter creare un canale Twitch bisogna innanzitutto iscriversi. Per creare il tuo account ti basta semplicemente recarti alla pagina ufficiale, la procedura è la stessa per tutte le altre piattaforme. Clicca su “iscriviti” in alto a destra e poi inserisci tutti i dati che ti richiede. Puoi farlo o inserendo la tua e-mail oppure il tuo numero di telefono. Se scegli l’e-mail, ti arriverà una mail di conferma sulla tua casella postale. Se invece scegli di inserire il tuo numero di telefono, ti arriverà un SMS con un codice da inserire per confermare la registrazione. Una volta fatto, puoi inserire le tue preferenze sui contenuti che più ti piacciono e seguire quelli che li trasmettono.

Personalizza il canale | Come creare un canale Twitch

Prima che tu inizi ad utilizzare il tuo canale, ti consigliamo innanzitutto di personalizzarlo. Un canale diventa molto più affascinante e accattivante quando ha una bella immagine del profilo, un’immagine di copertina e anche un bel nickname da usare. Se hai esperienza con la grafica, ti consigliamo di creare un’immagine tutta tua, sia per quella di profilo che di copertina. Un’immagine unica creata da te può attirare molti più utenti a seguire il tuo canale, il tutto dipende da come appari sulla piattaforma. Una bella faccia è quello che serve per incuriosire la gente.

Personalizza il canale da mobile | Come creare un canale Twitch

Anche se hai effettuato la registrazione da mobile, ti consigliamo ugualmente di lavorare sul tuo profilo. Per farlo devi ovviamente scaricare l’app, disponibile sia per iOS che per Android. Tieni comunque in considerazione il fatto che da dispositivo mobile hai molti più limiti, ma puoi comunque inserire una foto per il profilo e un banner personalizzato. Se però vuoi proprio lavorare anche sull’aspetto grafico del tuo canale, quello è possibile farlo solo sul computer, è il modo più comodo per farlo, oltre ad avere anche molte più funzioni.

Il fantastico mondo di Twitch

Twitch, come abbiamo già accennato prima, è una delle piattaforme più adatte agli appassionati di videogiochi e a tutti quelli che vogliono conoscere nuove persone con gli stessi gusti. Una cosa da apprezzare molto di Twitch è il suo algoritmo, che è in grado di capire quali sono i contenuti che più preferisci in base a quello che scegli di guardare. Una volta entrato in una live, potrai anche interagire con lo streamer e dire la tua, magari dando consigli o chiacchierando sull’ultimo titolo di punta del momento. Questo è possibile grazie alla pagina “sfoglia“, dove puoi proprio decidere i tuoi contenuti preferiti e in base alle tue scelte ti appariranno le live consigliate. Ricorda solo di prestare attenzione a quello che dici, le conversazioni sono in tempo reale, quindi non ci sono filtri.

Speriamo che la guida ti sia stata d’aiuto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.