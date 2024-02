The Outlast Trials: finalmente raggiunta la fase gold

Non si può scrivere “horror” senza “oro”: il traguardo della fase gold è infine arrivato anche per le prove finali di The Outlast Trials

Di prove il gioco ne ha affrontate almeno tante quante i fan che lo hanno giocato in early access su Steam dallo scorso maggio, ma The Outlast Trials ha finalmente toccato l’importantissimo traguardo della fatidica fase gold. In altre parole, dunque, non c’è più nulla che ostacoli il day one, previsto il 5 marzo. Per chi non lo ricordasse, ci rifacciamo alla nostra retorica: se usiamo il termine “gestazione” per lo sviluppo, il cosiddetto periodo dorato consiste nella rottura delle acque. Il gioco è pronto per essere spedito ai negozi in formato fisico, in preparazione all’atteso lancio. Potete trovare qui sotto il tweet comprensivo del trionfale annuncio del team di sviluppo Red Barrels.

#TheOutlastTrials is Gold! Join us at the Sinyala Facility on March 5th and see if you can survive the Trials alone or in a group of up to 4 players. Thank you to all our console players for their patience and to our Early Access Reagents for their time and feedback as we worked… pic.twitter.com/PACHrxWrc1 — Red Barrels (@TheRedBarrels) February 12, 2024

L’ultima delle fatiche di The Outlast Trials: la fase gold, finalmente!

Uscito in origine come titolo in early access su PC, The Outlast Trials ha ricevuto non pochi aggiornamenti (più letterali rispetto a quello maggiormente chiacchierato) fino alla fase gold per console. Tra contenuti aggiuntivi ed elementi stagionali a tempo limitato in tema con le Feste, il gioco è attualmente disponibile per il preordine per Xbox Series X, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series S. La versione Steam ha raggiunto oltre mezzo milione di utenti nella sola prima settimana di disponibilità al pubblico. A rischio di suonare scontati, potremmo parlare di un successo davvero spaventoso e che promette di raggiungere vendite da paura.

