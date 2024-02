Audi S3: aumento di potenza a 333 CV grazie al restyling

Audi ha dato un’anteprima del restyling della S3, che sarà ufficialmente svelato nel secondo trimestre del 2024. Vediamo le innovazioni tecniche del nuovo modello

La casa automobilistica tedesca ha rivelato alcune delle innovazioni tecniche del nuovo modello Audi S3 per evidenziare i miglioramenti nel piacere di guida. Inoltre, sono state condivise alcune immagini della sportiva, sebbene ancora presenti in una livrea particolare che cerca di nascondere le modifiche al design. Il motore quattro cilindri 2.0 TFSI è stato ulteriormente perfezionato per ottenere maggiore potenza e coppia. Ora il propulsore eroga 333 CV e 420 Nm di coppia, un aumento di 23 CV e 20 Nm rispetto al modello precedente. In termini di prestazioni, la nuova Audi S3 sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). Il costruttore ha introdotto un nuovo turbocompressore con una gestione migliorata del precarico degli attuatori della wastegate. Questo permette un significativo effetto overboost quando si richiedono massime prestazioni, mantenendo al contempo una turbina costante ai carichi parziali e a velocità costante, migliorando la progressività dell’erogazione. Il motore è abbinato a un cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, migliorato per transizioni di marcia ancora più rapide. Audi afferma che i tempi di cambiata a pieno carico sono ridotti del 50%.

Audi S3: assetto migliorato dopo il restyling

La nuova Audi S3 mantiene la trazione integrale quattro e utilizza la tecnologia torque splitter, che distribuisce la coppia tra le ruote posteriori in modo attivo e completamente variabile. Questa soluzione migliora il dinamismo del veicolo, ripartendo la coppia tra le ruote posteriori durante la guida in curva per evitare il sottosterzo e favorire il sovrasterzo. In rettilineo, la coppia viene inviata a entrambe le ruote posteriori. Il controllo della dinamica di marcia Audi drive select include il programma dynamic plus, che indirizza più coppia possibile al retrotreno per favorire un comportamento sovrasterzante. La gestione selettiva della coppia sulle singole ruote, inoltre, interviene frenando leggermente le ruote interne alla traiettoria per trasferire la spinta alle ruote con migliore aderenza.

Per quanto riguarda l’assetto, le sospensioni prevedono un assale anteriore tipo McPherson con nuovi cuscinetti che consentono una camber negativa doppia rispetto al passato, prossima a 1,5 gradi. Lo sterzo progressivo a demoltiplicazione e servoassistenza variabili è di serie, con una taratura rivista per renderlo più diretto. L’impianto frenante della nuova Audi S3 include dischi autoventilanti anteriori di maggior diametro (357 mm) e spessore (+4 mm). Inoltre, debuttano due nuovi pneumatici high performance della Falken nella misura 235/35 R19.

